Flick les pone las pilas en Seúl

Lo dijo Raphinha en la entevista ofrecida en Seúl a SPORT: "El calor no es una excusa". Y lo repiten todos y cada uno de los jugadores cuando atienden a los enviados especiales a la gira asiática que ha llevado al equipo a Japón y Corea del Sur. De hecho, el propio Hansi Flick lo tiene claro, que es quien manda.

Gavi junto a Lamine en un entrenamiento de pretemporada / VALENTÍ ENRICH

Así que, pese a las altas temperaturas y, sobre todo, una humedad que empapa sin ni siquiera necesidad de moverse, el equipo se está entrenando ya (en el inicio de la gira hubo entrenamientos de 45 minutos para empezar a aclimatarse) con la máxima exigencia que requiere una pretemporada.

Tanto es así que este sábado hubo doble sesión. Y no solo eso. Los blaugrana se desplazaron desde el hotel de concentración, el Four Seasons, hasta el Paju Stadium, a poco más de 33 kilómetros. Trabajaron por la mañana sin sobresaltos y con todos los jugadores disponibles para Flick y, tras el entrenamiento, no regresaron al hotel.

Se quedaron en una residencia cercana al estadio para descansar antes de, a las cinco de la tarde, volver a vestirse de corto y, de nuevo, entrenarse a las órdenes del técnico alemán. Los desplazamientos en Seúl son estresantes y algo caóticos a causa del tráfico, así que si había que hacer doble sesión, mejor no regresar al Four Seasons.

Eso sí, Flick suele parar los entrenamientos más de lo habitual para que los futbolistas puedan hidratarse, aunque eso no evita que les apriete las tuercas porque es lo que toca a estas alturas. Los resultado saltan a la vista porque el equipo voló ante el FC Seoul.