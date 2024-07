Flick: "No estoy lejos de la idea del Barça cuando logró éxitos con Cruyff y Pep"

El FC Barcelona anunció a Hansi Flick como nuevo entrenador el pasado 29 de mayo. El técnico alemán firmó contrato por dos temporadas. Su presentación ha tenido que esperar casi dos meses. A Flick no le gusta hablar demasiado y ha preferido conocer más el club antes de someterse a las preguntas de la prensa. También a sus nuevos jugadores, con los que trabaja desde hace un par de semanas. Eso sí, con bajas por lesión y los torneos internacionales de selecciones.

Ha comparecido, con traje azul y camisa blanca, al lado del presidente, Joan Laporta, en un Auditori 1899 repleto de prensa, pero con poca presencia de directivos. Un total de 103 acreditados de 74 medios de comunicación, tres de ellos alemanes. El presidente, tras enfrentarse ambos a las preguntas de los medios, le ha hecho entrega del carnet de socio del club, el número 149.842.

Flick, por lo tanto, ya es socio de un club por el que siempre ha sentido admiración. Lo quería entrenar desde que siendo técnico del Hoffenheim acudió al Camp Nou invitado por Nike. Ahora lo está conociendo por dentro y sus primeras sensaciones son magníficas. “Desde que llegué he visto que es un club increíble, muy grande, que todo el mundo ayuda. En las primeras semanas tenemos muchos jugadores de La Masia, estoy mu agradecido por el trabajo que hacen con estos jugadores. He visto la calidad, la intensidad y siempre están muy concentrados en los entrenamientos, tenemos jugadores jóvenes maravillosos que lo quieren dar todo por este club. Hemos de crear una atmósfera para que estos jóvenes lleguen lo más arriba posible en su carrera. Quiero trabajar para ello”. Elogios para los jóvenes y nada sobre fichajes. “¿Nico? He aprendido a no hablar de los jugadores que no son de mi equipo. Me concentro en los míos”. Y sobre las posiciones a reforzar, pelotas fuera. “Hemos hecho entrenamientos muy buenos con los jóvenes, también con los jugadores con experiencia que tenemos. Van llegando jugadores y los queremos ver a todos. Tenemos 30-31 futbolistas. ¿Un medio centro? Estoy muy contento con lo que he visto. Queremos desarrollar a jugadores jóvenes. Tenemos lesionados que espero pronto que puedan volver a entrenarse. Nuestro trabajo es enseñarles lo que queremos en esta posición”.

Hansi Flick con Joan Laporta en la presentación del técnico alemán / Dani Barbeito

Nombres propios

Pocos nombres, pero sí alguno importante. Elogios a Frenkie de Jong. “Es un jugador fantástico que lo ha demostrado en el Barça en estos años. Está siguiendo un plan de recuperación y espero tenerlo pronto”. Sergi Roberto. “Creo que en este momento no es jugador del Barça”. Ronald Araujo. “Cuando un jugador de esta calidad está lesionado no es bueno ni para él ni para el equipo, pero hay que aceptarlo. Nos da estabilidad en la defensa y veremos como lo hacemos”. Gavi “Cuando está en el césped está on fire, quiere volver rápido, pero le daremos tiempo y espero que pueda jugar quince años más para este club”. Y evidentemente, Lamine Yamal. “Ha mejorado mucho este último año. Hay que ir paso a paso. Lo que ha hecho en la Eurocopa es increíble, pero debe seryir creciendo y mejorando. Es importante que tenga los pies en el suelo. Ya había hablado con él antes de venir. Nos aportará muchas cosas y puede mejorar, creo que está en el buen camino”.

Sí se ha mostrado más explícito cuando le ha tocado hablar del Barça que quiere. “Lo que quiero es tener un equipo en el campo que sea activo, que demuestre lo que quiere hacer con la pelota y sin ella. Que decida el ritmo del partido y del juego. Es igual si jugamos 4-2-3-1 o 4-3-3. Lo que queremos es jugar un fútbol bonito y atractivo. No estoy lejos de la idea del Barça cuando logró éxitos con Cruyff y Pep”. Y ha dejado claro que para él, son muy importantes los entrenamientos. “Para mí es importante dar el 100% en los entrenamientos porque darás también el 100% en los partidos. Si no entrenas al 100% no lo darás”. Flick también ha insistido en el trabajo defensivo. “Cuando quieres jugar bien en ataque, debes jugar también bien en defensa. Estamos trabajando mucho en ello”.

Hansi Flick, con Joan Laporta, Rafa Yuste y Deco / Dani Barbeito

Los títulos

Y, evidentemente, ha debido responder por la necesidad del Barça de ganar títulos y las opciones que tiene el equipo en la Champions. “La Liga es una competición importante, es la competición en la que se debe poner el foco. Este club siempre quiere ganar y para eso estoy aquí. Dejarme unas semanas más y os podré concretar con más detalle y precisión, pero evidentemente que sé que aquí hay que ganar. Este es el objetivo, está claro”. Y asume la presión de entrenar al Barça. “Es mi trabajo, soy entrenador del Barça y sé lo que pasa aquí. Los resultados son importantes, lo has de dar todo, has de jugar bien. La presión no es problema, hablo con la familia”.

Por último, no ha querido dar detalles de su conversación con Pep Guardiola, aunque ha explicado que hablar con el catalán “siempre es inspirador” y saber ya lo que es el entorno. “Lo conozco. En la vida siempre tiene que haber respeto. Tenemos objetivos diferentes, respetar mi trabajo”.