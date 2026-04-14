Flick no le pone un pero a su equipo: "Merecimos pasar a las semifinales"

El Barça volvió a ser mejor pero cayó eliminado. Volvió a ser el conjunto que más propuso pero el fútbol se cebó con los blaugranas. Los culés tuvieron más dominio y ocasiones pero la eficacia volvió a serles esquiva. Ni la suerte ni las decisiones arbitrales permitieron que el Barça obtuviera lo que se mereció con su baño de juego al Atlético.

Hansi Flick no tuvo palabras negativas hacia sus futbolistas pese a la eliminación: "Estamos muy decepcionados con el resultado, tuvimos muchas oportunidades Hemos podido marcar el tercer gol pero hemos encajado uno. Hemos hecho un partido fantástico. Aprecio lo que he visto. No hemos tenido suerte. Hay que aceptarlo. Son pequeños detalles. Hay que hacer cosas mejores pero el equipo lo ha dado todo."

En el análisis más futbolístico Flick lamentó no haber sentenciado la remontada en la primera parte: "Jugamos una primera mitad fantástica y tuvimos que marcar más goles. Merecimos estar en las semifinales. La mentalidad la mostramos en el campo. Estamos orgullosos".

Flick se quedó triste tras la eliminación / Valentí Enrich

Cuando a Flick le preguntaron por lo que hay que mejorar para ganar una Champions se centró en el objetivo más inmediato: "Ahora hay que ganar la liga, estamos en el camino para lograrlo pero no está hecho. Quiero ver esta mentalidad que hemos tenido hoy"

Flick no escondió el sentimiento que vive hoy el barcelonismo tras otra eliminación injusta: "Todo el mundo está decepcionado porque queremos ganar la Champions. Queremos aprender y mejoraremos en la próxima temporada".

Los servicios médicos del Barça probablemente tuvieron que atender después de la rueda de prensa a Flick tras morderse la lengua para juzgar la labor arbitral: "No quiero hablar de los árbitros. No puedo cambiarlo. Sería bueno para vosotros pero no lo voy a hacer".

Flick arrancó con optimismo el partido en el Metropolitano / Valentí Enrich

Pese a que Flick destacó el orgullo que sentía por el esfuerzo de sus jugadores, no obvió que hay que seguir trabajando: "Analizamos todo, los jugadores dan el paso siguiente. Tenemos un equipo joven y mejoraremos. Tememos que estar orgullosos de este equipo. Hay que SER mejores y en eso trabajamos".

Cuestionado sobre si esta decepción se podría compensar con ganar La liga ante el real Madrid, Flick no entró en este juego: "No me importa cuando, quiero ganarla, no importa el día. Hay que centrarse en La liga. Todo el mundo creía que lo podíamos hacer, estoy decepcionado, hay que aceptarlo". La cara de Flick comunicaba más tristeza que su discurso.