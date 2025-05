¿Por qué a Flick le han convencido Juan Hernández y Dro?

La sesión preparatoria de este sábado del FC Barcelona volvió a tener dos novedades destacadas en forma de canteranos: Juan Hernández y Pedro Fernández, conocido futbolísticamente como 'Dro', repitieron en el entrenamiento y ya en la rueda de prensa previa al cierre de Liga en Bilbao, Hansi Flick, en respuesta a una pregunta referida a La Masia y la posibilidad de alinear un once de canteranos, comentó: "Lo que he visto de ellos en la sesión me ha gustado".

Como es habitual, Flick no hará pública la convocatoria hasta el mismo día del partido, pero es muy probable que sobre todo Juan Hernández pero también Dro puedan entrar en la última lista de la temporada y hasta tener minutos en un choque grande y en un escenario de altura, pero intrascendente a nivel de clasificación.

En caso de que uno de los dos o los dos jueguen, significaría el debut de ambos con el primer equipo del FC Barcelona. Recordemos que Hansi Flick ha hecho estrenarse esta temporada a 7 futbolistas que la pasada campaña formaban parte del filial azulgrana o del juvenil: Gerard Martín, Pau Víctor, Marc Bernal, Sergi Domínguez, Andrés Cuenca, Toni Fernández y Dani Rodríguez.

Juan Hernández: polivalencia, intuición y disparo

El turolense es de la generación de 2007, ahora mismo, la que más está dando que hablar en el fútbol base del Barça, no en vano pertenecen a este año mágico futbolistas ya consagrados y de la talla de Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal.

Llegó al club azulgrana en la campaña 2020/2021 procedente del Real Zaragoza para integrarse en el Infantil A y siempre ha sido protagonista en las categorías que ha jugado, también en la selección española, sobre todo la sub-17. Pese a tener 17 años de edad (cumplirá la mayoría el próximo 21 de julio), actualmente es internacional sub-19.

Juan Hernández ha entrenado con Olmo y el resto de futbolistas del primer equipo / FCB

Juan Hernández es un delantero muy rápido y talentoso que puede ocupar prácticamente todas las posiciones de ataque. Destaca en el regate y el desborde, pero también en facetas como el disparo.

Esta temporada la ha jugado principalmente con el Juvenil A de Juliano Belletti, si bien a principio de curso, con Albert Sánchez, tuvo varias incursiones (8 partidos). En la Youth League, ha marcado dos goles, uno de ellos en la semifinal de la final-four contra el AZ Alkmaar. También fue titular en la finalísima contra el Trabzonspor turco (4-1).

Pedro Fernández 'Dro': desequilibrio en estado puro

Las cualidades y las posiciones que ocupa Dro se asemejan a las de Juan Hernández, incluso la complexión física, por lo que Flick podría estar buscando en estos últimos días de temporada un futbolista rápido y asociativo, que tanto puede jugar en el extremo como en la medipaunta o el interior.

Dro, que es el diminutivo de Pedro por coincidencia de nombre con compañeros de equipo, tiene también 17 años, pero es de 2008, concretamente del 12 de enero. Procede del Val de Miñor y llegó al fútbol base azulgrana en julio de 2022, también en edad infantil.

Pedro Fernández celebra con Pradas, Guillem y Quim su gol ante la Damm / FCB

Sus rasgos físicos son característicos por contar con raíces filipinas por parte de madre. Pero lo que más le distingue es su imaginación con el balón en los pies. Se trata de un futbolista con una gran capacidad para intuir la jugada y tiene muy buena relación con el gol, como evidenció en los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Youth League, en la que le marcó a Mónaco y a Young Boys, pese a salir en ambos encuentros desde el banquillo.

Tuvo 11 minutos en la final contra el Trabzonspor y la próxima campaña apunta a ser una de las piezas clave del nuevo Juvenil A. Este año, ha alternado el equipo de Belletti con el Juvenil B de Pol Planas.