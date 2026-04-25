Flick le dio la titularidad y Roony rozó el gol: el sustituto de Lamine cumplió sin brillar ante el Getafe

Hansi Flick no inventó y con la lesión de Lamine Yamal optó por Bardghji como su sustituto natural. El extremo fichado el verano pasado del Copenhague sumó su octava titularidad del curso en el Coliseum getafense. El contexto del partido no era nada fácil para el joven delantero zurdo del Barça.

El campo estaba seco y la hierba alta, el Getafe muy encerrado atrás y la circulación del Barça no alcanzaba la velocidad necesaria.

Roony jugó de extremo derecho en Getafe / Valentí Enrich

En este contexto, Roony recibió muy pocos balones en condiciones, de hecho en los primeros diez minutos prácticamente no entró en juego. El Barça poco a poco logró subir el ritmo de juego y Roony lo agradeció. Se le vio con ganas de participar en el juego colectivo. Roony apenas perdió balones y se entendió bien con un imprevisible Koundé aunque quizá estuvo lejos de ser un puñal desequilibrante.

Roony es un futbolista muy fino pero le cuesta irse por fuera y los defensas siempre le cierran la jugada que prueba con insistencia de recortar y probar su zurda para centrar o asistir. Si logra sumarle a estas virtudes un poco más de amenaza exterior puede ser un buen recurso para la banda derecha.

Roony y Lewandowski se entendieron bien / Valentí Enrich

El momento de Roony Bardghji llegó en el minuto 35 tras fabricarse una gran acción con una perfecta pared con Koundé. Todo estaba encaminado para el gol del extremo internacional por Suecia pero su chut salió ligeramente desviado. Roony tenía espacio para armar el tiro y ajustar su remate a la red pero el impacto con el empeine no fue lo preciso que él se esperaba.

Esta ocasión clara no le afectó y Roony siguió metido en el partido. El extremo zurdo siguió cumpliendo con sus obligaciones aunque no volvió a tener la opción de consagrarse como un sustituto a la altura de Lamine.

Bardghji necesita continuidad y confianza para exhibir todo su potencial. En el primer partido sin Lamine en este tramo final de temporada, Flick le dio la titularidad pero a los 59 minutos le suplió por Rashford.

Roony quiere ganarse un sitio en el Barça pero su rol como sustituto de Lamine es muy delicado ya que las oportunidades escasean y el listón está muy alto.