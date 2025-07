Flick le comunica a Ter Stegen que no partirá como titular en el Barça

El culebrón del verano en la portería del Barça ha vivido un nuevo capítulo. Como era de esperar, el entrenador del equipo blaugrana, Hansi Flick, ha decidido no esperar y le ha comunicado a Marc-André Ter Stegen que esta temporada no partirá como portero titular. Flick le ha dejado claro que el club ha tomado una decisión estratégica en la portería firmando al exespanyolista Joan García y que el nuevo guardameta tenía toda la confianza del cuerpo técnico y de la dirección deportiva para jugar en el once. A partir de ahí, el Barça respetará cualquier decisión que tome Ter Stegen, ya sea para quedarse y luchar por la titularidad o irse a otro proyecto deportivo en este mercado de enero.

Fue una charla sincera en la ciudad deportiva y necesaria para aclarar de forma oficial la nueva situación en la portería. Los argumentos del Barça son claros y se centran en una apuesta estratégica para remodelar la portería con un guardameta joven y de futuro. Un caso por el que pasó también Ter Stegen, cuando el club blaugrana apostó por él en detrimento de Claudio Bravo, que acabó saliendo hacia el Manchester City. Flick tiene muy claro que Joan García posee las cualidades necesarias para ser portero del Barça y va a ser su apuesta durante toda la temporada, salvo que haya sanción o lesión. Y un dato importante, tanto el club como el cuerpo técnico confían en Szczesny como segundo portero por lo que el alemán lo va a tener casi imposible para jugar.

Flick no le ha cerrado las puertas del Barça, ya que le ha animado a quedarse y luchar por la titularidad si así lo cree conveniente, ya que tiene un contrato firmado hasta el 2028 y se le va a respetar. El entrenador ha querido ser muy claro lo antes posible para que Ter Stegen reflexione cuando aún tiene margen en este mercado estival para encontrar alguna propuesta que le pueda convenir. Y también se le ha dejado muy claro que el Barça no le buscará acomodo sino que debe ser él el que de el paso. El compromiso es que el club blaugrana le facilitará en la medida de lo posible su salida ayudando económicamente si fuera necesario.

Ter Stegen tenía claro antes de comenzar las vacaciones que el Barça no iba a contar con él, pero hasta ahora se ha mantenido firme en sus convicciones y no desea irse por la puerta de atrás. Hoy por hoy, la intención del alemán es quedarse ya que está convencido de que podrá luchar para tener minutos ya que se encuentra en un estado de forma espléndido. Tiene clarísimo que si la decisión acaba siendo deportiva, acabará jugando por mucho que Flick le ha venido a decir que no jugará ni un solo minuto.

La partida final ya ha comenzado y ahora toda la presión está en manos del propio guardameta. Ter Stegen quiere defender sus derechos contractuales y, por ahora, podría no dar ningún paso en falso. Si el Barça no cuenta con él, el alemán solo se mostrará dispuesto a rescindir su contrato cobrando las cantidades que tiene pactadas hasta el 2028 y no dará un paso atrás. Ter Stegen estña muy enfadado con algunas filtraciones internas que considera han salido desde el club para desprestigiarlo personalmente y que considera absolutamente intolerables. Su enfado, por ahora, va a hacer que mantenga un pulso que puede hacer complicada la convivencia en el vestuario.

El Barça sí estaría dispuesto a rescindir al Ter Stegen abonándole un año de los tres que tiene de contrato y darle así la carta de libertad para que el alemán se busque el futuro, pero esa oferta no se ha puesto aún encima de la mesa. De lo único que se ha hablado es de cuestiones deportivas, pero todo se va a jugar ahora en los despachos porque, al final, podría reducirse a una negociación económica.

Ter Stegen ha recibido el interés de equipos como el Mónaco o el Galatsaray, pero ha cerrado las puertas a cualquier negociación rompiendo cualquier posibilidad de fichaje. Su respuesta siempre ha sido clara y se ha centrado en comunicar que él va a seguir en el Barça por lo que no desea entrar en cualquier tipo de conversación. En las próximas semanas, Ter Stegen podría recibir acercamientos de clubs como Inter de Milán o Manchester United y ahí sí que podría empezar a abrir la puerta. Pero por el momento se va a quedar, aunque el Barça ya ha dado el primer paso para que la situación se desbloquee.