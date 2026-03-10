FC BARCELONA
A Flick le bailan solo dos plazas para el once de Newcastle
El técnico alemán tiene un once bastante definido en el que solo existirían un par de dudas, una de ellas en la punta de lanza
Pocas dudas de cara al once titular que saldrá al césped de Saint James’ Park esta noche. Sí que existen un par de incógnitas, aunque las bajas bajas sensibles que tiene Hansi Flick conducen a una alineación bastante definida para la ida de los octavos de final de la Champions League. Hubo algunas rotaciones bastante esclarecedoras el otro día en San Mamés ante el Athletic. Y hay una serie de jugadores que ahora mismo son intocables y que es impensable que salgan del once. Menos aún en una noche tan importante como lo será la de hoy (21:00) en el feudo del Newcastle.
Escenario premium para un partido en el que no se puede fallar. El equipo está concienciado y mentalizado para salir serio, para apretar arriba con sentido y orden y para ofrecer un nivel altísimo de intensidad y de precisión en salida, consignas fundamentales para que el ‘método Flick’ funcione y carbure como debe.
Piezas que bailan
Pese a tener una columna vertebral y diríamos que un 90% de la alineación ya definida. Hay un par de asteriscos. Uno de ellos, en defensa. Ronald Araujo tiene números de salir de inicio en la ciudad del Tyneside. La entrada del charrúa sacrificaría a Joao Cancelo en busca de minimizar riesgos y ganar metros en esa línea. Eso arrastraría a Eric al lateral diestro y a Gerard Martín al carril zurdo.
La otra duda sería en la punta de lanza. Robert Lewandowski, suplente en Bilbao, parte con ventaja respecto a Ferran Torres. El de Foios no atraviesa su mejor momento del curso. El propio Flick dijo el otro día en la rueda de prensa posterior en San Mamés que “quizás no tenga suerte en este momento y su confianza no sea del 100%. Tenemos que ayudarlo y lo haremos”. “Como número 9 siempre estarás vinculado al número de goles que has marcado, y ese es el caso de Ferran. No creo que el problema sea la confianza, pero estamos trabajando en ello”, añadió el técnico alemán.
Quien también parte como favorito para la mediapunta es Fermín López. El otro día salió desde el banquillo el andaluz y ofreció buenos minutos. Entró por un Dani Olmo que esperaría su turno como revulsivo en el banquillo. Tampoco está el egarense en un punto óptimo de confianza.
