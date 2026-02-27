Flick sobre Laporta: "Ahora no tengo mucho contacto, pero le deseo lo mejor"

Hansi Flick ha sido uno de los protagonistas de la precampaña a la presidencia del FC Barcelona. El técnico blaugrana se ha convertido en una de las bazas de Joan Laporta para optar a la reelección y el alemán ha mostrado por activa y por pasiva su apoyo sin titubeos al líder de la candidatura 'Defensem el Barça'. Él fue quien le fichó en verano de 2024 y confía en que siga estando al frente del club a partir del 15 de marzo, día de las elecciones.

"Para mí era un sueño entrenar a este club y disfruto cada día con estos jugadores y este club. La presentación fue un acto privado y decidí ir. No tengo mucho contacto con él porque ya no está como presidente, pero le deseo lo mejor", dijo al ser preguntado por su presencia en la presentación del libro de Joan Laporta 'Així hem salvat el Barça'.

Curiosamente, este mismo sábado, Hansi Flick cumplirá 100 partidos al frente del primer equipo y lo hará en el Spotify Camp Nou contra el Villarreal (16:15 horas). Hasta ahora, el balance del germano es de 74 victorias, nueve empates y 16 derrotas. Su contrato con el FC Barcelona finaliza el 30 de junio de 2027, pero el entrenador culer abrió la puerta a celebrar otro centenario en el banquillo catalán.

"¿Por qué no? Lo he dicho antes, disfruto de la ciudad y del equipo y del club. Es un gran honor poder entrenar al Barça y los jugadores hacen un trabajo fantástico. Todo el mundo debe estar orgulloso de este equipo. Es un gran honor llegar a esta cifra de partidos, pero nunca me fijo en las estadísticas. Al final de temporada lo que importa es ser primeros, miro en cómo mejorar día a día. Es nuestro trabajo, del staff y mío, buscamos que los jugadores lleguen a su mejor versión", respondió.