Flick: "Aún no tengo decidido quién jugará de '9' mañana'"

Hansi Flick ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en la sala de prensa del King Abdullah Stadium a poco más de 24 horas para la gran final entre Barça y Real Madrid, en una rueda de prensa claramente marcada por el aparente favoritismo del Barça. El técnico alemán, que fue cuestionado hasta en tres ocasiones por ello, arrancó con un mensaje de respeto al rival y de confianza en los suyos. Flick destacó el nivel del adversario y subrayó que el foco está puesto únicamente en su equipo: “Son jugadores de clase mundial, es un nivel increíble y eso espero. Me focalizo en mi equipo. En cómo empezamos, queremos ganar el primer título y tenemos la motivación de este tipo de partidos”.

Preguntado por si la final tenía más importancia por tratarse del Madrid, el entrenador fue claro e insistió en que solo cuenta el rendimiento propio y explicó que una victoria daría confianza, pero que incluso una derrota serviría para crecer. En ese sentido, afirmó que “solo me focalizo en mi equipo” y añadió que el equipo tiene “un buen feeling”, remarcando que lo que haga el Real Madrid no es de su interés y que él se preocupa de su equipo.

Sobre el cartel de favoritos, Flick quiso bajar la euforia al considerar que podría ser contraproducente. “Para mí una final es distinto, una final es una final y un partido contra el Madrid es un partido distinto”, dijo, a la vez que reconoció la exigencia del duelo asegurando que el grupo está centrado y que no escucha ese ruido exterior.

Cuestionado por los penaltis, el alemán restó importancia a los ensayos específicos y explicó que, por ahora, no se ha preparado nada especial dado que lo normal es que los jugadores lanzen los penaltis tras cada entrenamiento de manera periódica. Es una práctica habitual después de cada entrenamiento y los delanteros y centrocampistas se suelen quedar un rato ensayando durante el año. Preguntado por la importancia ofensiva de los laterales, Flick dijo que en el fútbol moderno son piezas clave y valoró el rendimiento reciente de Jules Koundé y Alejandro Balde, aunque avisó de la dificultad del reto: “Hay mucha calidad en los extremos del Madrid”, por lo que deberán rendir al máximo tanto en ataque como en defensa.

Flick, como de costumbre, no quiso desvelar sus cartas sobre el once inicial y la incógnita en la posición de '9'. El entrenador dejó claro que la decisión no se había tomada aún y se meditaría tras el último entrenamiento. "No es sencillo para los jugadores, porque todos quieren jugar una final así", sentenció.

Respecto a una posible sensación de venganza tras la última derrota ante el Madrid, Flick fue tajante y aseguró que no le termina de gustar esa manera de ver las cosas ya que para él, cada partido es independiente. El técnico también quiso dejar claro que el equipo aprendió mucho de aquel partido en el Bernabéu y les sirvió mucho para aprender. Desde esa derrota en Madrid, el conjunto azulgrana ha recuperado su mejor versión.

Máxima insistencia con el favoritismo

Aunque no estaba previsto, Hansi Flick tuvo que responder hasta tres veces sobre el supuesto favoritismo del Barça ante el Real Madrid. En la primera, el técnico fue claro y calmado, insistiendo en que una final no entiende de este tipo etiquetas. En la segunda, amplió el mensaje y volvió a subrayar que el equipo de Xabi Alonso nunca deja de ser un equipo peligroso. La tercera llegó al final, cuando un periodista saudí afirmó antes de preguntar que el Barça era “claro favorito” y preguntando por Mbappé. Ahí Flick se mostró más firme y dialogante, alargando su respuesta para cerrar el debate y dejar claro que, ante un rival así, no hay ventajas previas y todo se decidirá mañana a partir de las 20.00 en el King Abdullah Stadium.