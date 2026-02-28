Flick, sobre Lamine Yamal: "Le necesitamos a este nivel el martes"

El FC Barcelona se llevó un triunfo muy trabajado contra el Villarreal por 4-1, una victoria que les indica el camino a seguir para obrar el milagro el martes (21:00 horas) y conseguir una remontada histórica contra el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa. Hansi Flick, al igual que el resto de integrantes del vestuario blaugrana, confían en poder darle la vuelta al marcador en el Spotify Camp Nou, a pesar del complicado reto que tienen por delante.

"Todo el mundo sabe que jugar contra el Atlético no es fácil, pero lucharemos y a ver qué pasa el martes. Hemos vuelto y este es el nivel que quiero ver de mi equipo", aseguró Hansi Flick en la rueda de prensa posterior al partido contra el submarino amarillo. Una línea discursiva en la que se apoya toda la plantilla, más viendo el nivel que demostró Lamine Yamal sobre el césped. Con el de Rocafonda rindiendo de esta manera, todo es posible. "Su rendimiento de hoy ha sido fantástico. Necesitaba ese chute, ha sido excepecional. Le necesitamos a este nivel el martes", añadió el técnico alemán.

Sobre el partido que hizo su equipo, Flick reconoció que "era muy importante jugar a este nivel, nos tiene que dar esta confianza", algo que le hizo estar "muy contento de cómo hemos jugado" porque "hemos estado excelentes y necesitamos que todos los futbolistas jueguen a este nivel".

Preguntado por el momento que le tocará vivir a Marc Bernal, en el que ganará protagonismo con el Barça después de la lesión de Frenkie de Jong, el entrenador del Barça reconoció que "está un punto por delante de Casadó", de quien confirmó que no pudo entrenar en plenas condiciones antes de enfrentarse al Villarreal, sin destapar los motivos. Sobre el centrocampista de Berga, solo tuvo buenas palabras: "Ha jugado muy bien, ha marcado dos goles y está en un buen momento. Nos da una buena estructura con balón, cambia a bandas… Es un muy buen jugador cuando está en este nivel". A su vez, confirmó que Gavi no estará presente contra el Atlético de Madrid, puesto que no se encontrará todavía en condiciones de recibir el alta médica.

Por último, también quiso restarle importancia al encuentro dialéctico subido de tono que mantuvo con Marcelino en las áreas técnicas durante el partido. "Hemos hablado fuera del campo, pero a veces salen estas emociones, le respeto muchísimo y ya está todo olvidado. ¿Una tarjeta amarilla? La acepto, me la merezco", zanjó el tema con educación.