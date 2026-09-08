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FC BARCELONA
Flick y Lamine Yamal, en directo: rueda de prensa previa al partido entre FC Barcelona y Feyenoord, en vivo
El Barça debuta esta temporada en Champions este miércoles a las 18:45 horas contra el conjunto neerlandés
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Finaliza la rueda de prensa de Lamine Yamal.
Xavi y su etapa en Países Bajos
"Le guardo cariño. Me hizo debutar y pasar al primer equipo, menos si juega contra España. Espero que le vaya bien con la selección".
Más sobre el Balón de Oro
"Es fácil de gestionar. En el vestuario hay gente que ha hecho más que yo en el fútbol. Jugar y rodearme con la familia".
Crecimiento físico
"Cuando tienes 18 años creces y no te das cuenta. Dicen que mido dos metros, pero no es verdad".
Posible suplencia en algún partido
"Son grandes jugadores, no pienso en eso. No tengo miedo si el entrenador dice que debo ser suplente algún día".
Dembélé no lo pone entre los tres candidatos al Balón de Oro
"Es amigo de Kylian, ¿no? (risas). No me importa. Estoy contento con el año que he hecho. Cuando me he enfrentado a los dos, he ganado. Me llevo muy bien con Ousmané. Estoy contento con el año que he hecho".
¿Cómo está?
"Estoy muy feliz, no sé por qué se habló tanto. Me he pegado las vacaciones de mi vida después de ganar un Mundial. En ningún momento de mi vida he estado tan feliz".
Ruido exterior
"Si llevan dos años sin ganar es su problema. Estamos contentos con el arbitraje. Es una pregunta para ellos".
Olmo y Fermín
"Los dos son grandes jugadores. Fermín va más al espacio, Dani tiene más el balón. Estoy cómodo jugando con los dos".
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