Flick: "Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal"

El Barça dio un paso importante en sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores de la competición tras imponerse por 2-1 al Eintracht Frankfurt en un Camp Nou que volvió a empujar en una noche de máxima exigencia. El equipo de Hansi Flick encadenó así su cuarta victoria consecutiva y mantiene intactas sus opciones de clasificación.

El partido no fue sencillo. El Eintracht defendió muy atrás durante buena parte del duelo, obligando al Barça a madurar cada ataque y a sostener un dominio paciente para generar peligro. Aun así, los azulgranas produjeron suficientes ocasiones para llevarse tres puntos vitales.

Tras el encuentro, Flick valoró el esfuerzo del equipo: "Tres puntos que son muy importantes. Estamos de vuelta. Partido muy difícil, han defendido muy profundo, pero hemos tenido el control y hemos sido capaces de tener oportunidades", destacó el alemán.

"No me sorprendió el planteamiento del Eintracht. Se lo dije a mis jugadores: es un equipo con mucha dinámica. Estoy orgulloso del equipo. Ha sido importante tener a Rashford en la segunda mitad: nos ha dado amplitud y hemos marcado dos goles a balón parado, que son también parte del juego".

Flick reconoció que no esperaba que "No me esperaba que el héroe fuera Koundé, pero estoy muy contento. El equipo sabía lo que tenía que hacer y creo que hemos hecho buen trabajo. Quiero felicitar a mi cuerpo técnico. La mentalidad de Jules es muy importante para nosotros".

El cambio de Lamine

El técnico también explicó la sustitución de Lamine Yamal, una de las decisiones que más llamó la atención durante el partido: "Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero tenía amarilla y necesitaba piernas frescas y esa es la razón", aclaró el alemán de manera pragmática. "La próxima vez se sentará en el banquillo", señaló bromeando ya en la rueda de prensa. "No, es simplemente Lamine y es como es. Entiendo totalmente a Lamine, porque él cree que puede jugar todos los momentos. Me parece bien, yo no tengo ningún problema. Lo entiendo perfectamente porque también he sido jugador. Quizás yo no lo mostraba así pero lo acepto sin problemas".

Flick insistió además en que el equipo debe mantener el foco en ellos mismos, a pesar de que el Barça depende de otros equipos para lograr su primer objetivo. "Nos tenemos que centrar en nosotros mismos y conseguir seis puntos más de los que tenemos. Tenemos que fijarnos en estas cosas como el goal average, pero lo importante es conseguir esos seis puntos", insistió.

Antes de valorar el crecimiento del equipo en las últimas semanas. "Son cuatro victorias seguidas y eso es importante". Flick, asimismo, valoró así que el equipo haya logrado cuatro remontadas en los últimos 10 días. "Por una parte, estoy realmente contento: demuestra mucho nuestra mentalidad pero también estaría bien entrar directamente al partido y marcar uno o dos goles. Quizás sería una situación mejor. Pero me ha gustado lo que he visto ante un equipo que no dejaba espacios".