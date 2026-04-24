Flick, sobre Lamine y su lesión: "No es fácil, pero deberá gestionarla y aprender"

"Perdón por llegar 10 minutos tarde. Es un momento muy importante y he tenido que hablar con los jugadores", empezó Hansi Flick la rueda de prensa previa a la visita del FC Barcelona al Getafe CF. El conjunto blaugrana tiene un colchón de nueve puntos respecto al Real Madrid cuando solo faltan seis jornadas, pero el técnico alemán no quiere distracciones. Y menos después de la lesión de Lamine Yamal.

El genio de Rocafonda se perderá lo que resta de temporada y Flick admitió que "es una situación que no es fácil ni para él ni para nosotros". "Tiene que saber gestionarla y aprender. Ahora está muy centrado, es consciente de que ha sido su primera lesión muscular. Está muy centrado", aseguró. Resignado, el técnico ratificó que "esta temporada ya no estará disponible para nosotros, pero sí que estará en el Mundial", y se mostró convencido de que "volverá más fuerte".

En cuanto al momento en el que se produjo la lesión, el míster blaugrana explicó que Lamine notó alguna señal antes de lanzar el penalti, "pero creyó que no era nada grave y decidió asumir la responsabilidad del penalti". "Quizás sí que fue a peor. No había tenido antes ninguna lesión muscular, es muy joven, y esto le servirá de experiencia y aprendizaje para saber interpretar las señales que te envía el cuerpo", añadió.

"Marcó, metió el gol y tenemos los tres puntos, pero ya no podemos contar con él. De todas formas, a principios de temporada tampoco pudimos contar con él en algunos partidos y no nos fue tan mal", dijo Hansi con resignación, pero también optimismo de cara al tramo decisivo del curso.

Proteger a Lamine

Recordó que, desde sus inicios, Lamine "ha estado sometido a mucha presión". "Para mí a su edad, con 18, está haciendo muy bien las cosas. Todo lo que hace genera mucho ruido. Lo que puedo ver y agradezco es que ha estado a un nivel fantástico. Es muy maduro y medido para su edad. Sabe lo que quiere. Esta lesión le afecta, pero lo que puedo ver es que es normal. Hay que centrarse en el proceso de recuperación para volver y es lo que quiere hacer. Le deseo una pronta recuperación y que vuelva a su nivel pronto y tenga un magnífico Mundial", sentenció sobre el '10'.

Más allá de los problemas físicos del extremo derecho, el preparador teutón recordó que "jugar contra el Getafe es difícil, defienden muy bien y si echas un vistazo a los últimos 10 partidos serían segundos en la clasificación". "Han tenido un gran rendimiento, tienen su filosofía y todo cuenta. Lo importante para nosotros es tener el ritmo adecuado. No cometer errores", remarcó sobre el plan que deberá aplicar su equipo para asaltar el Coliseum Alfonso Pérez, algo que no consigue desde 2019.