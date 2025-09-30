Flick: "Lamine es excepcional, pero debe centrarse en trabajar"

Lamine Yamal protagonizó una espectacular reaparición contra la Real Sociedad. Él mismo anunció en sus redes sociales que estaba recuperado de sus problemas en la espalda, antes de que el club anunciara su alta médica, y él mismo se encargó de demostrar que está al 100%. Pocos minutos después de ingresar al terreno de juego, efectuó una jugada brutal y sirvió en bandeja el tanto de la victoria a Robert Lewandowski.

El mundo del fútbol y el barcelonismo se rindieron al genio de Rocafonda. También Hansi Flick en la rueda de prensa posterior al duelo de la séptima jornada de Liga, aunque con algún matiz y siempre destacando al colectivo por encima de cualquier individualidad. Dos días después, en la previa del compromiso continental ante el PSG, el técnico alemán insistió en su discurso: Lamine "es excepcional", pero "tiene que esforzarse y trabajar mucho".

"Esto de 'súper, súper, súper' no me gusta. Es un jugador excepcional, pero tenemos a más jugadores así. Tiene 18 años y para mí debe centrarse también en trabajar mucho. Con su talento puede llegar a un nivel muy alto, pero para alcanzar el siguiente punto, uno o dos escalones más, tiene que trabajar duro. No vale con el talento", reflexionó Flick en su comparecencia ante los medios.

Según el punto de vista del teutón, "no se trata solo de jugar con el balón, también de defender". "Es lo que necesitamos de todos los jugadores, no solo de él. Es un gran jugador con el balón, pero el esfuerzo es lo que marca la diferencia",