Flick: "Lamine estuvo increíble, también defensivamente"

Ni el gol tempranero ni el bajón al final del partido. Nada pudo evitar que Hansi Flick se marchara de Sevilla con una sonrisa y muy orgulloso de sus jugadores.

"Creo que la primera parte ha sido muy buena y creo que en la segunda al final estábamos muy cansados", explicó el alemán tras el pitido final. "Quiero ser positivo en la valoración de este partido, pero desde luego vamos a analizar todo y lo importante es que hemos ganado", añadió.

El entrenador del conjunto blaugrana quiso resaltar especialmente el papel del equipo en el primer tiempo: "Siempre es muy importante marcar goles, desde luego también ganar. No siempre es fácil marcar tanto ante un equipo como el Betis, tienen mucha calidad y jugadores fantásticos. El fútbol de la primera parte ha sido muy positivo".

Lamine marcó el quinto de penalti / Valentí ENRICH / Sport

Una de las grandes novedades en el once fue la aparición de Lamine actuando por dentro, en una posición en la que dejó cosas muy positivas. "He visto bien a Lamine, también defensivamente. Ha trabajado con el resto de sus compañeros. Es una de las opciones que tenemos. Lo decidimos con los entrenadores. Le preguntamos si le gustaría jugar de '10' y dijo que sí. Todo lo que vi de Lamine esta noche fue bueno. La conexión con Roony. Lo más importante fue su contribución defensiva. Estuvo increíble", explicó Flick.

"Roony también ha jugado un partido fantástico. Nos ha dado más opciones", afirmó el técnico sobre el joven extremo, que se marchó del campo con un gol y una asistencia. "Para un delantero es muy importante la confianza. Ferran tiene confianza en si mismo. Sé que aquí ha marcado muchos goles Este es el estadio de Ferran, también con la selección".

"Es difícil decir si Stamford Bridge fue un punto de inflexión. Siempre miro lo que me dan los jugadores en los entrenamientos. No puedes entrenar al 60-70%. Si lo haces, no estás listo para competir. Para mí es importante lo que se transmite en los entrenamientos. Paso a paso. El martes tenemos otro partido importante", sentenció en rueda de prensa.

"Si os queréis quedar con lo negativo podéis hacerlo. Hoy yo no lo voy a hacer. Yo estoy muy orgulloso de mi equipo. Han peleado 90 minutos contra un equipo fantástico como el Betis. Estoy contento con cómo han manejado todo sobre el césped. Solo voy a elogiar a mis jugadores", concluyó el entrenador del Barça, remarcando su orgullo por el partido del equipo.