Flick: "Me gusta mucho lo que he visto de Gabriel Jesus"

Hansi Flick apagó cualquier alarma con Lamine Yamal a los primeros segundos de la rueda de prensa. La comparecencia vino precedida por la incertidumbre de no haber visto al delantero en el entrenamiento. El club no quiso avanzar qué ocurría con Lamine y emplazó a los medios a preguntar a Flick, que en su primera respuesta anunció que estará en Valencia.

"Lo veremos mañana. Ha trabajado por separado, pero viajará con nosotros", empezó diciendo de manera escueta. Ante la falta de información, se le repreguntó a Flick por qué había impedido ejercitarse a Lamine. "Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara por separado. Pero viajará y esperemos que pueda jugar".

La duda ahora es cómo gestionará sus minutos, una decisión que Flick tomará este domingo. El técnico recordó que jugar es la mejor manera de que el delantero vaya cogiendo ritmo.

"Con Lamine tenemos que esperar si lo mejor es que descanse o no. Él es un jugador al que le gusta jugar al fútbol más que correr, así que para mí era importante que jugara 90 minutos en casa para mejorar su estado de ánimo y llegar a su nivel, y el último partido fue muy bueno. Para él es mejor jugar 90 minutos y hacer recuperación al día siguiente".

El Barça ha empezado con tres victorias consecutivas y el equipo está incluso mejor de lo esperado tras una pretemporada atípica por el Mundial. Flick reconoce que tiene buenas sensaciones al ver a sus jugadores. Y para el alemán, los entrenamientos siempre son el termómetro del equipo.

"Cuando veo los entrenamientos siempre pienso que la calidad del equipo es muy buena: cómo presionamos, pasamos y competimos. En cada rondo se ve que es el máximo nivel, pero al final lo importante es ganar los títulos en Barcelona. La calidad de la plantilla es top".

Ilusionado con Gabriel Jesus

Con apenas dos entrenamientos, Flick ya ha comprobado que Gabriel Jesus puede tener un impacto inmediato en el equipo. El brasileño puede ser una de las novedades de la lista ante el Valencia.

"Me ha gustado mucho lo que he visto. No está al 100%, pero está listo para jugar algunos minutos. Es una de las opciones para mañana en la segunda parte, dependiendo de cómo vaya el partido, pero sin duda está listo. Muy tranquilo frente a la portería".

La derrota ante el Madrid, además, supone una oportunidad para abrir una pequeña brecha con el gran rival. Flick volvió a evitar cualquier comentario sobre el conjunto blanco y recordó la dificultad de medirse al Valencia.

"El Madrid también jugó bien y creó muchas oportunidades. Lo importante para nosotros es centrarnos en nosotros, en nuestro estilo. Jugar a las 16.15 horas será duro, pero no ponemos excusas. Jugar allí, en Mestalla, no es fácil".

La fórmula del '9'

En el campo del Valencia se espera que Raphinha vuelva a ser el '9' del equipo, una fórmula que le está dando grandes resultados al Barça. El brasileño suma cinco goles y Flick reconoce que ahora mismo es su primera opción.

"Rapha, siempre, incluso cuando juega de extremo, se mueve por el centro y lo está haciendo como '9' muy bien. Es nuestra mejor opción ahí por el momento. Por la presión, la velocidad...".

La duda con Koundé

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue Jules Koundé, que esta temporada empieza como suplente. En la última sesión, el francés jugó como central, aunque en los primeros encuentros de Liga ha mantenido su posición de lateral como alternativa a Eric.

Flick destacó el trabajo del francés y explicó cómo espera recuperar su mejor versión.

"Lo que puedo decir es que es un gran profesional. No está arrancando como titular esta temporada, pero para él es un reto. Sé que puede jugar de central y que prefiere de lateral porque tuvo un rendimiento top ahí en nuestra primera temporada. Siempre pensamos en lo que es mejor para el equipo, pero lo que puedo decir es que está trabajando a tope para recuperar su mejor versión".

Sin la llegada de un central zurdo, Flick tiene el gran reto esta temporada de mejorar el nivel de la defensa. Para el alemán, nunca fue una cuestión individual. Con la mejora de la presión arriba y el control que puede aportar Rodri, está convencido de que el equipo defenderá mejor esta temporada.

Mestalla será la última prueba antes del arranque de la Champions la semana que viene ante el Feyenoord.