Flick: "Koundé tiene algunos problemas y lo estamos cuidando"

Hansi Flick confirmó en rueda de prensa que Jules Koundé arrastra algunas molestias y que apunta a baja ante el Valencia. El técnico alemán no precisó el tipo de dolencia, aunque todo apunta a una sobrecarga muscular.

Koundé se quedó realizando trabajo en el gimnasio y fue la ausencia más destacada del entrenamiento. Flick reconoció que, con LaLiga ya asegurada, están teniendo en cuenta la cercanía del Mundial para gestionar los minutos de los jugadores. “Jules jugará el Mundial. Ahora mismo tiene algunos pequeños problemas y los estamos cuidando porque sabemos que para todo el mundo jugar el Mundial es el gran objetivo”, explicó.

“Y lo gestionaremos, lo cuidaremos. Está siguiendo un tratamiento y lo estamos gestionando con los preparadores, y está teniendo una buena evolución”. Koundé fue titular en el último encuentro ante el Betis y tuvo que medirse a Abde, uno de los extremos más desequilibrantes de LaLiga.

Las opciones de Flick para el lateral derecho

En Mestalla, Flick deberá encontrar una alternativa en el lateral derecho y cuenta con varias opciones. La más natural es la de Eric García, que ha terminado la temporada por delante de Koundé, como se confirmó en el Clásico, donde fue titular ante Vinícius. Eric es una de las grandes dudas de la lista de Luis de la Fuente, así que habrá que ver qué gestión hace Flick con él en este último encuentro liguero.

Otras opciones para el lateral derecho, ante la ausencia de Koundé, son Ronald Araujo o el canterano Xavi Espart, que ha dejado muy buenas sensaciones cuando ha tenido minutos en esa posición. Espart participó en el último entrenamiento y tiene muchas papeletas de entrar en la lista de convocados.