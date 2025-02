Flick, sobre Koundé: "No es difícil llegar a la hora, se trata de respeto"

Sudando tinta y sin la brillantez de otros días, pero el Barça de Hansi Flick vuelve a ser líder de la Liga. Tras perder la primera plaza con ese ‘shit november’ que bautizó Hansi Flick (que se convirtió en ‘december’ también), el cuadro azulgrana marcha viento en popa. Aprovechó el equipo barcelonista los pinchazos de Atlético y de Madrid para subir dos posiciones de golpe en la clasificación.

Flick tuvo que tomar una decisión drástica antes del encuentro con esa suplencia de Jules Koundé por llegar tarde a la charla prepartido. No es ni la primera ni la segunda vez que sucede y el técnico germano no da su brazo a torcer y mantiene la contundencia. “Ha sido un partido muy dificil, contra un gran rival. Ha sido un trabajo muy dificil para los jugadores, pero estamos contentos”, valoraba Flick para los micrófonos de ‘Movistar’. Añadía el germano que “Los jugadores están felices, por supuesto. Toda la gente del club. Creo que podemos jugar mejor que hoy, eso sí...”.

HONOR AL RAYO

Respecto al valor del triunfo ante un Rayo que venía muy en forma y que lo ha dejado claro en Montjuïc, comentaba que “no habían perdido en los últimos nueve partidos y creo que ha sido un gran éxito. Conseguir esa primera plaza para los aficionados es muy positivo. Estamos de vuelta”.

LA POLÉMICA

Como es habitual, Flick no ha querido entrar demasiado en las acciones controvertidas que el Rayo reclamó: “No he visto la jugada. Tenemos un VAR y creo en el VAR, es todo lo que puedo decir”. Acerca de la decisión de dejar fuera del once a Koundé, tampoco profundizó: “Es parte del futbol, cosas que pasan y lo dejamos ahí”. Amplió sus valoraciones el de Heidelberg en la sala de prensa, donde fue repreguntado sobre otros aspectos y tocó otras ramas de un encuentro especialmente duro para su equipo.

Amplió sus valoraciones el de Heidelberg en la sala de prensa, donde fue repreguntado sobre otros aspectos y tocó otras ramas de un encuentro especialmente duro para su equipo. “Hoy hemos podido constatar lo que ya dije, que somos un equipo. Hemos fallado oportunidades, pero el resultado es bueno. Hay que estar feliz, no ha sido nada fácil ganar esto”. “Queda un camino muy largo, todos se merecen esto. Es importante luchar hasta el final, debemos seguir haciéndolo. Ser líderes no cambia nada, queremos ir paso a paso”, valoraba sobre la anécdota de volver a ser líderes.

Flick, durante el partido ante el Rayo junto al cuarto árbitro / Valentí Enrich

“Es normal, siempre quiere marcar goles. La decisión la tomo yo y es lo que he tomado hoy. Yo decido en relación al equipo y no a los jugadores. Estoy muy contento con su rendimiento, pero depende de mí. Lo deben aceptar”, aseguraba el técnico barcelonista sobre la reacción de Lewy al ser sustituido.

“El apartado físico, es cosa de Julio y su equipo, hacen un trabajo excelente. No solo preparadores, sino fisioterapeutas. Es un trabajo de Deco y el club haber contratado a estos profesionales. No solo es Pedri el que está tan bien físicamente, pero es verdad que ha hecho un partidazo, es un jugador extraordinario”, comentaba acerca de la actuación del de Tegueste. “Estamos llegando a principio de final de temporada y es clave que todos estén a su máximo nivel”, añadía Hansi, muy satisfecho por el rendimiento de los suyos.

Respecto a lo de Koundé, se explayó el alemán: "Antes del partido tenemos dos o tres reuniones y es muy importante que los jugadores estén. Y no es complicado llegar a la hora. Se trata de respeto a los compañeros. Koundé ha llegado tarde, es una norma clara de la casa. No puede pasar y ha pasado hoy".