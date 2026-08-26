Flick, sobre Julián Álvarez: "Creo que el presidente ayer lo dejó claro. Deco y yo estamos de acuerdo"

Los días finales de mercado parecen muy intensos en Barcelona. Hay muchas carpetas que siguen abiertas, pero la más caliente es la de Julián Álvarez. Tal y como informamos en SPORT, el Barça tiene claro que, si no se puede fichar al argentino, no harán un gran esfuerzo para traer otro nueve.

Tanto Flick como Deco y el presidente Laporta están de acuerdo con esto tras un mercado con muchas incorporaciones en ataque. De hecho, durante la rueda de prensa previa al encuentro ante el Athletic Club de Bilbao se le preguntó al alemán si para ellos era Julián o nada. Algo que Flick contestó rápidamente tirando balones fuera: "Creo que el presidente ayer lo dejó claro. Deco y yo estamos de acuerdo en lo que dijo".

La figura del argentino ha sido el gran debate de todo el mercado de fichajes. El Barça lo quiere y él quiere ir al Spotify Camp Nou, pero el Atlético de Madrid se muestra inflexible. Por ello, a Flick le siguieron preguntando por Julián en la rueda de prensa y él quiso cerrar el tema.

Julián Álvarez pasó una mala tarde ante el Villarreal / AFP7 vía Europa Press

"Lo que puedo decir es eso. Yo no quiero hablar de Julián, quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho fichajes muy buenos. El club tiene que pensar en el futuro. Yo, como entrenador, pido lo mejor y más, pero luego puede funcionar o no. Tengo confianza en el equipo y habrá que gestionar cosas, encontrar soluciones para algunos partidos. Pero nuestra calidad es enorme. El club y Deco están haciendo un gran trabajo para los próximos tres y cuatro años", dijo el alemán.

Como ya explicamos en SPORT, mientras exista una mínima oportunidad de fichar a Julián, el Barça le reservará un hueco en la plantilla. El Metropolitano dictó sentencia el pasado domingo y el Atlético debe tomar una decisión si quiere solucionar un problema que le está afectando deportiva e institucionalmente. El club blaugrana está preparado para mejorar la oferta de 100 millones de euros que no ha recibido respuesta por parte colchonera, aunque no lo hará hasta que Gil Marín flexibilice su postura y abra la puerta a negociar el traspaso. La voluntad del argentino no ha podido quedar más clara: solo piensa en jugar en el Camp Nou.

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Si el Barcelona no acomete ahora ningún fichaje, el plan de Deco y Flick consiste en esperarse al mercado de invierno para analizar la situación y, en función de cómo hayan ido los primeros meses de competición, tomar una decisión u otra. Se prefiere optar por la calma antes que realizar un paso en falso.