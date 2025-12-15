Flick: "Jugará Szczęsny o Ter Stegen, Joan Garcia está descartado"

Hansi Flick ha comparecido ante los medios este mediodía antes de viajar mañana a Guadalajara para iniciar su camino en la Copa del Rey. La rueda de prensa, de 12 preguntas como viene siendo habitual por orden de Flick, ha abordado varios asuntos, aunque todas las miradas estaban puestas en un Ter Stegen ya recuperado que entrará en la convocatoria.

Preguntado por quién será el portero titular mañana, el técnico alemán aseguró que “aún no lo hemos decidido. Hoy ha sido sesión de recuperación y veremos mañana. Mañana se lo comunicaremos a los jugadores, aún no saben nada”. Al ser cuestionado por el rol al que aspira Ter Stegen y si parte en igualdad de condiciones con Tek, Flick se deshizo en elogios hacia el alemán: “Marc es un portero fantástico. Tenemos porteros fantásticos. Veremos qué pasa”. No obstante, volvió a recordar, como ya hizo la semana pasada, que “Joan es el número 1” y destacó que “Tek jugó muy bien la temporada pasada y también esta para suplir a Ter Stegen. Es un jugador muy importante en el vestuario y en el terreno de juego. Veremos mañana”. Con elogios a ambos porteros, queda claro que será una incógnita de última hora saber quién partirá de inicio en el once, aunque la balanza se decanta ligeramente hacia el lado de Tek por su experiencia con el equipo esta temporada.

Joan Garcia, descartado

Cuando parecía que el tema quedaba zanjado a la espera de la decisión de mañana, se volvió a insistir —las primeras cuatro preguntas fueron sobre la portería— y se le preguntó de qué dependía lo de Ter Stegen. Hansi respondió que “primero quiero hablar con los jugadores antes del partido y ahí les diré quién juega y quién no. Lo que puedo confirmar es que Joan García está descartado y le daremos descanso”. Aunque habló del tema, el técnico alemán no quiso entrar al trapo después de explicar en la pasada rueda de prensa que "he hablado en privado con Ter Stegen pero es un tema que se queda entre nosotros".

Posteriormente se le planteó si entendería que, pese a no tener minutos, Ter Stegen quisiera quedarse. El técnico alemán fue claro: “Es su decisión. Hemos hablado de su situación y lo respeto al máximo porque es un gran portero y una gran persona. Es su decisión y tiene que decidir”.

Sobre el Guadalajara, Flick ha dejado claro que se prevén rotaciones y que "estos partidos los tienes que ganar porque te llevan al título. Somos favoritos y quiero que el equipo me lo demuestre, quiero ver sus cualidades en el terreno de juego". Preguntado por la comparativa con el año pasado, Flick dijo que “sufrimos mucho por las lesiones y por jugadores que no estaban a su nivel. En las últimas cuatro semanas todo está siendo mejor, con muchos futbolistas regresando. Siempre hablamos con ellos de lo que pueden mejorar”.

"El triplete es el objetivo"

Preguntado por la posibilidad de optar al triplete, Flick se mostró optimista como de costumbre pero siempre con el tono realista que le caracteriza. El técnico aseguró que es una meta propia de los grandes clubes y que, lógicamente, también lo es para el Barça. Reconoció que el equipo tiene la calidad necesaria para aspirar a todo, pero quiso rebajar la euforia recordando que la Copa del Rey es una competición larga y exigente que engaña mucho y en la que partidos como el de mañana pueden ser decisivos. Las rotaciones mañana podrían ser claves para rendir en Guadalajara y hacer que los jugadores descansen para estar en plenitud de condiciones en Villarreal. Sin embargo, se espera que Flick salga con un gran número de jugadores del equipo titular, consciente que este tipo de equipos suelen crecerse ante su afición en estos escenarios.