Flick: "Jugando así, tenemos muchas posibilidades de ganar títulos"

Un partido más y una nueva victoria del Barça en este 2025, que todavía se mantiene invicto. Los blaugranas se impusieron a la Real Sociedad por un contundente 4-0. "Es así como nos gusta jugar, siempre a la ofensiva, lo máximo posible al ataque para que todos tenga la máxima sed de goles. Hemos ocupado las posiciones adecuadas, la tarjeta roja nos ha ayudado, estamos contentos. Más que de marcar goles, estamos contentos de los tres puntos que nos llevamos hoy", comentaba Hansi Flick en la sala de prensa tras el partido frente a los 'txuri urdines'.

El técnico alemán, no obstante, mantiene su foco en el siguiente partido: la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Benfica. Casi sin tiempo de saborear la victoria del domingo, los blaugranas ya tienen la mente en Lisboa. "Yo siempre pienso en el siguiente partido y no miro mucho más allá, no pienso en cuándo se decidirá la Liga, aunque me satisface mucho liderar la clasificación. De este equipo ya no me sorprende nada. Con este rendimiento y jugando así, hay muchas posibilidades de ganar títulos, pero las cosas pueden cambiar muy rápido. Ponemos el foco en el Benfica, hemos hecho un gran camino en las tres competiciones. Cuando empezamos la temporada, nadie se esperaba que pudiésemos luchar por los tres títulos", añadía ante los medios de comunicación.

Volviendo al partido que se vivió en Montjuïc, Flick celebró que las circunstancias hubiesen sido tan favorables desde un inicio, hecho que ayudar a aliviar el desgaste de la plantilla en un mes frenético. "Hemos dominado mucho después de la tarjeta roja, hemos podido dar descanso a Raphinha, Pedri, Cubarsí... Nos ha ayudado mucho lo que ha pasado hoy, pero veremos el miércoles. El Benfica habrá tenido una semana de preparación", recordaba Flick.

Gerard Martín y Casadó se estrenan

Los dos jóvenes se estrenaron como goleadores del primer equipo y lo celebraron besando el escudo del Barça. Flick se mostró muy contento por el rendimiento y los goles de ambos, especialmente de Gerard Martín. "Ha jugado muy bien y no porque haya marcado. Creo que para él es una gran hazaña, pero se lo merecía, ha mejorado mucho. Tiene más confianza con el balón y eso nos ayuda muchísimo porque Balde acumulaba muchos minutos, necesita descansar y eso le añade más presión", comentó.

Lamine sigue seco

El delantero de Rocafonda fue uno de los futbolistas que más peligro creó y más desequilibro generó de los dos equipos. El '19' blaugrana lo intentó, pero no logró ver puerta y sigue ampliando su sequía goleadora en la competición doméstica. Flick le restó toda la importancia del mundo y animó al canterano a seguir intentándolo.

"Todos los jugadores quieren marcar. Lo importante es que hace unos últimos pases brillantes, es un jugador buenísimo, genera muchísimas oportunidades. Llegará el día en que vuelva a marcar, lo prueba, lo prueba y lo prueba. Pero los defensas también hacen un buen trabajo. Lamine va por muy buen camino, no importa quién marca el gol", argumentó Hansi en rueda de prensa.