Flick: "Si jugamos al nivel de Vigo, todo irá bien"

Hansi Flick observa el futuro más inmediato con optimismo. El último partido antes del parón en Vigo le dejó buenas sensaciones y ve al equipo preparado para llevar a cabo un gran rush final de temporada. Flick realizó estas declaraciones en el marco de la entrega del trofeo Miguel Muñoz al mejor técnico de la pasada temporada que le entregó el diario Marca.

Flick se aferra al partido frente al Celta cuando "en la segunda parte fuimos un gran equipo, con una gran puesta en escena. Tal vez en este momento nos falte la confianza que normalmente deberíamos tener y necesitamos. Pero ahora algunos jugadores van a volver y esto nos ayudará mucho. Tenemos un equipo fantástico y, si jugamos a un gran nivel como lo hicimos en Vigo, todo irá bien. Ahora nos quedan nueve partidos en cuatro semanas antes del parón. Nos vamos a focalizar en estas cuatro semanas, en las que vamos a luchar para ganar todos los partidos".

El entrenador blaugrana se mostró muy orgulloso por el premio recibido, que considera una distinción que engloba a todo su equipo en general. "Es un gran honor recibir este premio, pero también demuestra que no es solo para mí, es para el equipo. Tanto los jugadores como el staff técnico hicieron un trabajo fantástico la pasada campaña y por eso conseguimos este trofeo”.

En el momento de comparar la dificultad de la Liga española respecto a la Bundesliga reflexionó que "no quiero comparar LaLiga con la Bundesliga, pero sí diré lo que he visto aquí y me gusta. En España, cada equipo tiene su propia identidad y quiere jugar al fútbol; les gusta jugar al fútbol. Y eso me agrada porque no es fácil preparar un partido contra el siguiente equipo, ya que cada cual tiene una identidad distinta”.

El próximo reto es este sábado, en la vuelta al Spotify Camp Nou, para medirse al Athletic Club y tratar de poner en aprietos al Real Madrid, que conserva tres puntos de ventaja, y que el domingo visita el Martínez Valero de Elche.