Flick: "Algunos jugadores quizás no están contentos, pero me importa el éxito común"

Aún con la resaca europea, el Barça tiene que pasar del glamour de la Champions a la incomodidad del Getafe de Bordalás en LaLiga. Hansi Flick sabe que el calendario invita a hacer rotaciones, pero que la gestión de los minutos siempre genera tensiones.

El técnico recordó la importancia del colectivo cuando le preguntaron por la situación de Olmo y cómo Fermín le ha pasado por delante. "Tenemos que tomar decisiones siempre. Acabamos de iniciar la temporada y necesitamos a todos los jugadores. Algunos quizá no están del todo contentos con su situación, pero no se trata de individualidades sino del equipo. Cuando juegan deben demostrar lo buenos que son, pero para mí lo importante es el equipo y el éxito común", insistió.

A pesar del convincente triunfo en Newcastle, el alemán sabe que las cosas pueden cambiar muy rápido en el fútbol. "Si miramos la temporada pasada, en la vida y el fútbol, las cosas cambian mucho. Nuestro trabajo es darlo todo por este club, yo voy a darlo todo por este equipo y es lo que espero de mis jugadores".

Ante el Getafe, Flick seguirá sin poder contar con Lamine pero sí que estará Rashford, uno de los grandes protagonistas en St. James' Park. El alemán ya dijo tras el triunfo ante el Newcastle que los dos goles serían claves para su confianza. También que ahora tenía que dar "el paso definitivo".

El paso definitivo de Rashford

Flick explicó en qué consiste esta evolución que busca en el inglés. "Marcus ha conseguido confianza con los dos goles, pero nuestra manera de jugar es a alta intensidad, que es lo que espero de él también", empezó diciendo. Unas palabras que dejan entrever que el alemán cree que el delantero aún tiene mucho margen de mejora sin balón.

"Cuando llegas a un nuevo club te tienes que adaptar a una nueva filosofía, pero creo que él ha llegado en un buen momento. Creo firmemente en su calidad, pero uno tiene que trabajar duro siempre. Cada día hay que mejorar, adaptarse a cada situación y voy a seguir apretándole y apoyándole al cien por cien".

Otro futbolista que finalmente también estará disponible es Pau Cubarsí, que no se entrenó en la última sesión con el grupo por precaución, pero que Flick confirmó que podrá participar. "Será una opción para mañana, ya veremos si desde el banquillo o de titular".

La tensión con Bordalás

Flick también se refirió al cruce de declaraciones que mantuvo con Bordalás la temporada pasada. Ocurrió tras el encuentro en el Coliseum, done el alemán terminó frustrado y dijo: "No me gusta jugar en Getafe parece tenis". Unas palabras que tuvieron una respuesta contundente en Bordalás. "Hay que ser señor cuando se gana y cuando no se gana".

Al Hansi le recordaron estas palabras, y si habían solucionado el asunto, pero el alemán quiso pasar página: "No porque todo el mundo tiene su opinión. Es libre de decir lo que quiera y no me preocupa lo que diga".

El encuentro se jugará finalmente en el Johan, una situación que Flick ya parece vivir con total resignación. "Conocéis la situación, sabemos qué pasa con el estadio, veremos pero no es algo que dependa de mí". El alemán sigue imponiéndose la máxima de preocuparse solo de lo que puede controlar.