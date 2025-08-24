Con Flick solo se juega al fútbol

En unos tiempos en los que el Barça sigue con el Camp Nou en obras y la economía en reconstrucción, resulta reconfortante comprobar que Flick se mantiene firme al timón del equipo, con las ideas claras y dispuesto a enseñar el colmillo. Sin duda, Deco lo pudo comprobar al escuchar la rueda de prensa previa, cuando le preguntaron a Hansi por las inscripciones y las posibles salidas de última hora. Y sus jugadores lo vivieron en persona en la caseta del Ciutat de València. Los despistes y algunas actitudes un tanto dispersas de la primera parte se diluyeron con los cambios y le dieron la vuelta a un partido ante el Levante (2-3) que se había puesto muy cuesta arriba.

Mensajes para el vestuario y para los despachos

Sí, en el Ciutat de València debutó Marcus Rashford como titular, pero también lo fue Casadó en ausencia de Frenkie de Jong, para reforzar las declaraciones de la previa: Marc no se quiere ir y el técnico no quiere que se vaya.

Raphinha arrancó el partido por detrás de Ferran Torres, matizando el dibujo del equipo, pero también alimentando la competencia en la mediapunta y reafirmando el toque de atención tras el partido en Son Moix una semana atrás.

Koundé, de nuevo suplente

Y una más, Eric Garcia se mantuvo en el lateral por delante de Koundé y Lewandowski no sentó a Ferran Torres. La titularidad no es únicamente una cuestión de currículum y galones, sino también de rendimiento.

Un toque de atención para el vestuario y para los despachos que dejan en evidencia que Flick ha arrancado el curso con un punto de inquietud. El rostro de Hansi tenía un rictus feroz durante la primera parte y apenas se relajó en la segunda, aunque para entonces su equipo ya se había puesto las pilas sin duda tras un rapapolvo más que necesario.

El resultado es que el Barça remontó un partido feísimo en un campo que se le ha atascado en los últimos años. Un triunfo apurado y un tanto agónico que deja en evidencia los desajustes que todavía tiene el equipo pero que le permite seguir como líder a la espera de que el Real Madrid juegue este domingo en Oviedo y cuando el Atlético de Simeone vuelve a protagonizar un inicio decepcionante.

Decía Johan Cruyff que lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella. Ese es el reto del Barça que el pasado curso completó una temporada casi perfecta y que en el presente sueña con volver a levantar la Champions diez años después.

Para conseguirlo, es obligado seguir presionando con la misma fiereza y desplegar el talento del equipo durante todo el partido. Flick se lo volvió a recordar a sus jugadores: con él, solo se juega al fútbol.