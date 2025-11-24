Flick juega al despiste con Rashford

Es pisar tierras inglesas y el nombre de Marcus Rashford gana en relevancia y en ascendencia. Los periodistas británicos siempre andan tras la pista del que apuntaba a ser uno de los nombres propios del fútbol mundial para más de una década. Pero que en algún momento perdió el camino, la senda. Se desvió de un futuro esplendoroso que ahora quiere volver a cazar de azulgrana.

Ya regresó por primera vez a su país con la camiseta del Barça de forma brillante con un doblete en Newcastle. Y ahora, en un estadio y ante un rival de mayor entidad, Marcus vuelve a pisar suelo británico. Y quiere alargar ese buen arranque, sobre todo ofensivo, que ha tenido como futbolista azulgrana. Tras perderse el encuentro ante el Athletic Club por un proceso febril, el atacante está listo para batir a Robert Sánchez.

TITULARIDAD EN VILO

Acerca de la figura de Rashford habló un Hansi Flick que no quiso desvelar si jugará o no de inicio: "Estoy muy feliz por Marcus. Está de vuelta de un resfriado y está bien; mañana decidiré si juega de inicio o sale desde el banquillo. Pero estoy feliz de tenerle en el equipo, jugando para el Barça", explicó Flick.

Marcus Rashford, en un entrenamiento / FC Barcelona

Sobre la adaptación del delantero, el de Heidelberg añadió que "le he seguido durante toda su carrera y siempre me ha impresionado su calidad y lo que es capaz de hacer en el área, y lo está demostrando en Barcelona. Ese cambio para él, en un nuevo fútbol, en Barcelona, con buen clima… Para mí es increíble ver cómo siempre está sonriendo. Es la atmósfera que tenemos y es muy buena para él".

EN BUSCA DEL TOP-8

El encuentro contra el Chelsea se antoja clave para dirimir las aspiraciones del club catalán en la fase liga de la Champions, pues una derrota alejaría a los azulgranas del Top 8. El FC Barcelona se sitúa en la undécima posición con siete puntos, los mismos que los londinenses.

Con el retorno a la convocatoria de Rashford, que ha disputado 21 duelos contra los 'Blues', a los que les ha marcado seis tantos y ha dado cinco pases de gol, solo quedan tres futbolistas de la primera plantilla en el dique seco. Los dos lesionados de larga duración, Gavi y Ter Stegen, que se prevé que regresen a principios de 2026, y Pedri, que ha entrado en la última fase de su recuperación tras lesionarse hace un mes.