Flick juega al despiste con Íñigo Martínez

Hansi Flick ofreció una rueda de prensa extensa antes de medirse al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Habló de todo: Szcesny, Dani Olmo, los títulos, Ter Stegen, Lewandowski, lo que se va a encontrar el Barça en Alemania... y también Íñigo Martínez, que llega apercibido y, si viera una amarilla, se perdería la ida de semifinales si el Barça confirma la clasificación tras el 4-0 de la ida.

La presencia de Cubarsí está asegurada, pero a su lado podría jugar Ronald Araujo para que el central vasco no tome riesgos innecesarios de cara a las semifinales. El resultado abultado de la ida permite al técnico blaugrana gestionar los minutos y la presencia de sus jugadores según las necesidades.

Íñigo Martínez, junto a Frenkie de Jong / Enric Fontcuberta / EFE

Eso es lo que se desprende de la respuesta que dio Flick, aunque tampoco fue contundente, por lo que todas las opciones están abiertas. Eso sí, su primera respuesta puede dar alguna pista sobre sus intenciones: "Es verdad que no puede recibir una tarjeta porque entonces se perdería el siguiente partido y es muy importante para nosotros", dijo.

En cambio, luego añadió, seguramente para no dar ninguna pista a Kovac y jugar al despiste que "pero es lo que hay, es lo que tiene que pagar y cosas que pasan jugando en su posición, es normal". No se sabe si hablaba de la tarjeta o de la posibilidad de perderse un partido.

Pendientes de Dani Olmo

El mediapunta de Terrassa es un jugador muy valorado por el cuerpo técnico pero Hansi Flick se muestra prudente con su retorno. Los problemas físicos que ha sufridoa lo largo del curso han provocado que el ‘míster’ alemán no haya podido alinear a Olmo tanto como desearía. Cuestionado sobre si reaparecerá hoy en Dortmund, Flick no aclaró si Dani está ya al 100% para jugar: “Ya veremos si puede jugar o si se puede recuperar para el fin de semana”.

Las dudas de Flick no son futbolísticas: “Su calidad nos ayuda muchísimo, pero a veces no podemos contar con él para que no acumule tantos minutos, pero estamos muy contentos con él”. La titularidad de Olmo está prácticamente descartada y su presencia a lo largo de la segunda mitad puede depender del grado de exigencia del partido. Contra el Celta, la presencia de Olmo sí que parece más probable. El objetivo es que el de Terrassa llega en plena forma al tramo final del curs

Szczesny no cierra el debate de la portería

Anteriormente a la rueda de prensa de Hansi Flick, en las entrañas del Signal Iduna Park había hablado Wojciech Szczesny y el meta polaco había reconocido que se trataba de “una situación particular y delicada” la decisión que debe tomar el entrenador sobre qué portero jugará la máxima competición continental cuando tenga el alta médica Ter Stegen.

Szczesny sonríe a cámara en la sala de prensa de Dortmund / Valentí Enrich

Flick no zanjó ni mucho menos el debate, como sí había hecho cuando se le preguntaba entre Tek e Iñaki Peña, así que dejó la duda en el aire. “En el fútbol puede pasar de todo, no te puedo responder al cien por cien”, se limitó a contestar el técnico alemán cuando se le preguntó directamente si podía garantizar la presencia de Szczesny en todos los partidos de aquí hasta el final de temporada. Habrá que ver lo que sucede, pues recordemos que Tek juega la Champions por la desinscripción de Ter Segen cuando se lesionó de la rodilla y que para que el capitán vuelva a ser inscrito, el perjudicado en este caso sería el meta polaco.