Flick: "Cuando los jóvenes merecen jugar, juegan"

Sorpresa, cabreo, decepción... Todas ellas son palabras con las que se podría definir como ha sentado en el FC Barcelona la decisión de Pedro Fernández, 'Dro', de pagar su cláusula de rescisión de seis millones de euros y abandonar la disciplina azulgrana en este mercado de invierno. Especialmente decepcionado con el gallego está Hansi Flick, pues el entrenador alemán confió mucho en el jugador desde que se lo llevó a la gira de pretemporada, lo mantuvo en dinámica del primer equipo durante todo el curso y lo hizo debutar en Liga y Champions.

"Hablaré cuando esté hecho, de momento no", dijo el técnico azulgrana cuando se le preguntó su opinión sobre la decisión del futbolista gallego. Flick, de todos modos, se fue calentando conforme pasaba la rueda de prensa y se le iba preguntando por los jóvenes. "La verdad es que no quiero contestar, pero como entrenador ayudas a crecer a los jugadores y a coger confianza. Sé que tienen personas a su lado, sus entornos... por eso quiero esperar a que esté hecho. Entonces contestaré, ahora no", siguió el entrenador del Barça.

A la tercera, cuando fue cuestionado por lo que les dice a los futbolistas del filial cuando llegan al primer equipo, se mostró más contundente y entonces sí lanzó un mensaje que tenía como claro destinatario a 'Dro'. "Se trata de entrenar todos los días y tengo experiencia en este sentido. Cuando llegan jóvenes con el potencial que tienen algunos los analizamos y les hacemos un plan de actitud, trabajo, rendimiento... Y a partir de aquí los podemos ayudar, están en uno de los mejores clubes del mundo, con jugadores de clase mundial, no es fácil conseguir minutos, pero todos los entrenamientos con estos jugadores te hacen mejor. Este es el proceso. Es lo que quiero ver y cuando merecen jugar, juegan. Si quieres jugar en el Barça debes estar al 100%, tenemos que vivir por estos colores". Y una última frase de Flick mordiéndose la lengua: "Puedes no estar de acuerdo con lo que hacen, pero tienen 18 años y son mayores para tomar sus decisiones, tienen su entorno... mejor no decir nada más".

'Dro' al margen, Flick confirmó en rueda de prensa que Raphinha está entre algodones. El brasileño, con un golpe, no se ejercitó con sus compañeros y se quedó en el gimnasio y se decidirá este domingo si viaja a San Sebastián teniendo en cuenta que el miércoles hay partido de Champions. El alemán, contrariado y decepcionado con la decisión del gallego, sí puso mejor cara cuando tuvo que hablar de la competencia entre sus futbolistas. "Cuando marcan Ferran y Lewandowski y compiten entre ellos estoy contento. Pero en todas las posiciones, tengo jugadores fantásticos en todas las posiciones y es muy importante para nosotros. Nos ayuda a ganar los partidos y a lograr los objetivos. Para mí es más importante el equipo que los jugadores".

Y su satisfacción sigue con la actitud que están mostrando sus futbolistas a pesar de haber ganado tres títulos la pasada temporada, ser líder en la Liga y haber ganado ya la Supercopa de España este curso: "A los jugadores les digo, ya se lo dije antes del partido contra el Racing, que no tenemos el éxito en propiedad, lo debes lograr en cada partido, contra el Racing, la Real... eso es lo que quiero ver. No ganamos partidos por el nombre que llevamos en la camiseta, lo hacemos por la actitud que tenemos en el campo, es lo que gusta a nuestros aficionados.". Flick puso como ejemplo el partido de Copa. "El partido no fue fácil, llegamos dos horas antes porque la policía nos dijo que saliésemos antes, después tuvimos que esperar quince minutos más, nos adaptamos a todos y el resultado en el césped fue bueno. Es la mentalidad que quiero ver en todos los partidos".

La mejoría de la Real Sociedad

Poco se habló en la rueda de prensa de Flick del rival de este domingo, la Real Sociedad. Los 'txuri urdin' no están teniendo una buena temporada, lo que obligó a un cambio de entrenador. Sergio Francisco fue reemplazado por Pellegrino Materazzo, técnico a quien conoce bien Flick, pues coincidieron en la Bundesliga. "Tienen confianza después de dos victorias y un empate, conozco bien al entrenador porque vivíamos cerca, estoy contento de verle mañana. Tiene jugadores fantásticos y será complicado, pero lo que queremos es ganar la Liga y por eso queremos ganar mañana", dijo Flick. La Real, con Materazzo, empató ante el Atlético de Madrid, ganó al Getafe y eliminó a Osasuna en la Copa.