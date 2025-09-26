Flick: "Joan García es el pilar de nuestra defensa"

El Barça remontó en el Carlos Tartiere y firmó un 1-3 que refuerza el plan de Hansi Flick. Tras un primer tiempo espeso y el 1-0 al descanso, el técnico detalló qué pidió en la media parte. “Hemos tenido muchas ocasiones en la primera mitad. A los jugadores les he dicho que teníamos que seguir con calma y estar convencidos de jugar bien con el balón. Creo que lo hemos logrado y los cambios han sentado bien con Frenkie y sobretodo con Lewandowski”, ha explicado el técnico alemán.

Flick puso en valor el balón parado: “Siempre es un aspecto muy importante del partido, hoy el Oviedo ha defendido muy bien, bloqueaban muchos balones y tienen un bloque muy profundo”.

Joan García también falla

El entrenador también defendió a Joan García tras el error en el minuto 35 que abrió el marcador. “Es el estilo que queremos. El error una consecuencia de nuestro estilo, queremos que juegue así todos los partidos, pero es algo que siempre puede pasar. Joan es un portero fantástico y todos cometemos errores, esto es fútbol. Al final lo importante es que hemos remontado”, ha defendido Flick.

Otro de los temas de la rueda de prensa fue Ronald Araujo. “Defiende muy bien y estoy muy contento por él, es un capitán y estoy convencido de que este será un gran paso para que confíe más en sí mismo. Esta temporada ha demostrado que ha mejorado mucho respecto a la temporada pasado. Pau e Íñigo jugaron muchos partidos juntos la temporada pasada y se conocían mucho. Lo importante es que tenemos un defensor ‘top’ a un nivel muy alto y confiado al máximo. Eso nos da muchas opciones”, ha valorado el técnico alemán.

Sin ganas de polémica

Preguntado por la polémica con Luis de la Fuente, que dijo que “no me acuerdo de lo que ha dicho Flick ni me interesa”, el entrenador culé fue breve: “No pasa nada, puedo convivir con ello”, dijo zanjando el tema con la ironía que le caracteriza y sin ganas de ser protagonista por temas extradeportivos.

Antes de terminar las preguntas postpartido, Flick fue preguntado por el derbi de este fin de semana que enfrentará a Atlético de Madrid y Real Madrid este fin de semana y quiso restar importancia al choque: “Lo veré en casa”, ha asegurado. Satisfecho por la victoria en el Carlos Tartiere —estadio en el que el Barça no jugaba desde 2001—, el Barça ya piensa en preparar el partido del próximo fin de semana ante la Real Sociedad en Montjuïc.

Para esa fecha se espera que regrese a la convocatoria Alejandro Balde, que ya acumula varias sesiones con el grupo con buenas sensaciones. Sin embargo, la presencia de Lamine Yamal no está confirmada pues desde el club se prefiere que descanse para que llegue al cien por cien en el estreno de Champions League ante el Paris Saint Germain en casa.