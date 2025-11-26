Flick, intocable: el Barça apoya totalmente la idea del técnico y la confianza es absoluta

El Barça cierra filas con Hansi Flick a pesar de los dardos que está recibiendo el alemán en parte del entorno futbolístico por sus arriesgadas tácticas defensivas. El mensaje del club blaugrana es claro y tajante: Flick es intocable y se confía plenamente en su idea y proyecto a corto, medio y largo plazo. El crédito del alemán es total a pesar de que es indudable que hay aspectos mejorables en el rendimiento del equipo esta temporada, pero sus explicaciones convencen y existe la convicción de que el equipo llegará a su mejor momento en la fase decisiva de la temporada. Se viene un mes decisivo para ir recuperando sensaciones al igual que sucedió durante el curso pasado.

Hubo caras largas al finalizar el encuentro en Londres y también durante el regreso de la expedición blaugrana hacia Barcelona. El enfado normal por cosechar una nueva derrota en Europa y por la forma en la que se produjo, con un Chelsea que mostró una superioridad implacable ante un Barça desdibujado y sin la intensidad necesaria, algo que ya ha sucedido en algunos partidos. Preocupa el estado anímico de algunos futbolistas, que les está costando rendir en partidos decisivos este año, pero desde el club tienen claro que Flick ha marcado el camino correcto y va a tener el apoyo necesario para seguir desarrollando el proyecto.

Flick es consciente de las derrotas generan críticas, pero también que el estilo de juego ha hecho que el Barça sea respetado, de nuevo, en Europa y tenga todas las opciones para ganar otra vez la Liga. El entrenador alemán está especialmente preocupado por la falta de ritmo en el centro del campo y por las pérdidas de balón innecesarias en zona de riesgo y que acaban generando muchos problemas atrás. Cree que el equipo sigue generando ocasiones y que, con pelota, se muestra superior, pero que sufre demasiado por la falta de ajuste de la presión. No hay futbolistas señalados, pero sí espera que algunos jugadores clave recuperen su mejor versión.

Para Flick es clave recuperar la mejor forma de jugadores claramente titulares como Raphinha o Lewandowski, mientras que espera recuperar cuanto antes a Pedri, el jugador que genera más equilibrio en su esquema táctico. Las lesiones han lastrado mucho a un equipo cuyo once titular era claramente reconocible y que esta temporada prácticamente no han podido jugar juntos. Se espera que durante el mes de diciembre todos vayan acumulando minutos juntos y el proyecto se consolide tal y como sucedió en enero del año pasado, cuando se ganó la Supercopa y se inició una racha de triunfos demoledora.

En en Barça hay inquietud por algunos resultados, pero esperanza absoluta de ganar títulos importantes a las órdenes de Hansi Flick. En Europa, el Barça tiene en su mano entrar en el 'top-8' si se ganan los tres partidos que quedan de la primera fase, mientras que en la Liga el objetivo es llegar a finales de año recuperando el liderato para meter presión al Madrid. Entre ceja y ceja está la Supercopa para atestar un golpe mental al equipo blanco que despeje ya definitivamente cualquier duda. La temporada es larga y lo importante para la directiva del Barça es que nada se ha perdido y ahora solo se puede mejorar.

Flick tiene perfectamente detectados los problemas y sabe que falta ritmo de juego para algunos jugadores, que han tenido que parar en demasiadas ocasiones. Se ha ido con mucho tacto en algunos casos para evitar lesiones más importantes, pero ahora todo parece solucionado y solo Gavi va estar unos meses más en el dique seco. Ahora, Flick podrá rotar más y tener más opciones en el banquillo para buscar soluciones en los partidos. El calendario va a ser duro, pero el Barça está capacitado para ganarlo todo hasta finales de diciembre.

El entrenador del Barça habla constantemente con la dirección deportiva y tiene claro que su margen es casi inagotable. El presidente, Joan Laporta, tiene la convcción de que Flick ha conseguido levantar el ánimo deportivo de la afición y es el más capacitado para llevar el equipo al éxito. La temporada pasada también hubieron curvas, pero el Barça acabó como una moto y se quedó a pocos minutos de entrar en la final de la Champions. Y el objetivo es repetirlo. Flick tiene todo el apoyo para conseguirlo.

Otra cosa es la que pueda suceder a finales de temporada. Hansi Flick tiene claro que deben darse cambios y que deben llegar refuerzos importantes si se logran superar los problemas de límite salarial. No exigió nada cuando fichó por el Barça e hizo una clara apuesta por la cantera, pero entiende que ahora sí se deben tomar decisiones estratégicas clave de futuro como el cambio en la delantera o la llegada de un central de primerísimo nivel, a parte de reforzar los laterales. Cuestiones, con las que coincide con Deco.