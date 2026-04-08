FC BARCELONA
Flick interviene más que nunca en el Barça
El técnico germano está explotando la versatilidad de la plantilla y los contratiempos lo llevan a variar el rumbo durante los partidos, algo que nos recuerda a la etapa de Pep y cómo le gustaba sorprender con futbolistas fuera de su hábitat
Quizás empujado por las inclemencias o los contratiempos que va sufriendo la plantilla, estamos viendo la versión más ‘intervencionista’ de Hansi Flick desde que llegó al banquillo del Barça. El duelo ante el Atlético del pasado sábado fue la máxima expresión de esta cara más activa y experimental del entrenador de Heidelberg.
No solo por el hecho de ubicar a Dani OImo por dentro, en la punta de lanza, sino por otros cambios de posición que coincidieron en un día en el que el primer equipo azulgrana se asemejó a un ‘laboratorio’. Otras ‘mutaciones’ ya las habíamos visto, como la de Ronald Araujo en el lateral diestro o Eric Garcia en el centro del campo.
No hay que olvidar que Gerard Martín, que había actuado siempre en el lateral desde que llegó el técnico germano hasta la marcha de Iñigo Martínez, está asentado en una demarcación, a priori, lejos de su hábitat. Ya había jugado de central en una defensa de cinco con carrileros, pero no en una de cuatro como la del Barça y con el factor añadido de la línea avanzada.
Acción-reacción
La entrada de Olmo buscó tener más control del balón y generar espacios para la segunda línea (Fermín, Pedri, Bernal, los extremos...). El perfil del egarense es más asociativo y Lewandowski venía de mucho desgaste. Algo que se leyó también, en clave Ferran, que ahora mismo no es de la confianza del técnico. Eric cambió hasta en tres ocasiones de posición durante el encuentro. Seguramente, el de Martorell sea el máximo apogeo de la polivalencia de este Barça.
Empezó de pivote, se fue al lateral con la lesión de Araujo y regresó al pivote con la baja de Marc Bernal. Un mareo para muchos, el pan de cada día para el ex del City. Hasta cuatro futbolistas jugando en posiciones no naturales para ellos. Y no es algo improvisado. Hansi aprovecha los entrenamientos para probar cosas que sabe que, quizás, en algún moment o deba activar.
Me gusta que el entrenador intervenga y Flick lo hace
Lluís Carreras, analista y exjugador del Barça, valora para SPORT que “me gusta que el entrenador intervenga y Flick lo hace. De hecho, quizás hasta demasiado ante el Atlético. Centrales de laterales, laterales de centrales, central de mediocentro...y encima jugando sin ‘9’. ¡Viva Flick”.
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