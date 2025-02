El Flick más intervencionista: cambios que dan victorias

Hansi Flick es de aquellos entrenadores que, seguramente con buen criterio, piensan que lo que funciona no hay que tocarlo. Pero en la mala racha liguera de finales del pasado año, hubo quien echó en falta un mayor intervencionismo del técnico alemán en pleno partido para agitar los partidos. Aunque intentó algunas cosas no le salieron y hasta hace poco, sus cambios habían sido básicamente para refrescar a jugadores cansados, por lesiones o para dar oportunidades en partidos resueltos a los que cuentan con menos minutos. Ha sido en los últimos encuentros cuando hemos visto a un Flick mucho más imaginativo y dispuesto a todo.

Si hay dos partidos que marcan esta tendencia más allá de la pizarra inicial son el del Benfica en la Champions League y el del Alavés en LaLiga. Encuentros que se ganaron desde el banquillo con decisiones valientes y acertadas de un técnico que, ya de por sí, tiene el atrevimiento por bandera.

La 'locura' de Da Luz

En Da Luz, incluso la 'revolución' implicó un cambio de sistema, algo que no es habitual en el de Heidelberg. Pero el partido estaba cuesta arriba con un 4-2 para las 'Águilas' a un cuarto de hora para el final, ya había dado entrada a Frenkie por Casadó y a Fermín por Gavi y era necesario arriesgar a todo o nada.

Flick se decidió a sustituir a los laterales (Koundé y Balde) por Eric Garcia y Ferran Torres para acabar jugando con un 3-4-3 al más puro estilo cruyffista. Pudo haber pasado cualquier cosa, pero salió cara en un final de partido épico.

La fluidez de Frenkie y Eric

El pasado domingo, contra el Alavés, no fue necesario tirar de heroica, pero sí 'agitar la coctelera' essta vez enm el descanso. Hansi Flick no suele hacer cambios tras los primeros 45 minutos y mucho menos tácticos, pero consideró que, para superar la 'trampa' del Chacho Coudet, necesitaba mucho más manejo del balón. Y no tuvo reparos en confiar en dos futbolistas que se han revalorizado en los últimos partidos, como son Frenkie de Jong y Eric Garcia.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 1 - 0 Alavés de la jornada 22 de LaLiga EA Sports

El neerlandés estuvo muy fino, le dio otro aire a la creación del equipo y liberó a Pedri, que pudo sacar a relucir la 'varita mágica'. De Jong se ha convertido en una gran competencia para un Marc Casadó que ya no tiene, ni mucho menos, la titularidad garantizada. Por su parte, Eric Garcia entró por Araujo y dio muchísima fluidez a la salida de balón desde atrás, además de un mayor rigor táctico.

Lewandowski celebra su decisivo gol en el Barça-Alavés de LaLiga 2024/25 / VALENTÍ ENRICH

El Barça mejoró y aunque sin alardes, sumó tres puntos de oro para engancharse a la lucha por el título liguero. Hansi flick apuró los 6 cambios (hubo uno más tras la conmoción de Gavi), en Lisboa también hizo los 5 reglamentarios, pero no siempre los ha agotado. En muchos partidos se ha quedado en 4 e incluso en 3, por ejemplo, en el 0-4 del clásico del Bernabéu. Ese día, no hizo falta más...