Flick insiste con 'talismán' Gavi

La tradición se repitió en la antesala de la final de la Supercopa entre Barça y Madrid que se disputa este domingo. Hansi Flick y Xabi Alonso posaron juntos para la fotografía protocolaria previa al gran duelo, pero el foco no estuvo solo en el apretón de manos entre entrenadores. La imagen dejó un detalle simbólico: Flick lució una camiseta azulgrana con el dorsal y el nombre de Gavi.

El centrocampista, ausente por lesión, no podrá ayudar sobre el césped, pero sí acompañará al equipo en una cita marcada en rojo. Y Flick quiso hacerlo visible. No es un gesto aislado. El técnico alemán ya había posado hace unos días con la camiseta de Gavi, con su número y su nombre, antes del duelo ante el Espanyol, cuando se fotografió junto a Manolo González. Aquella noche, el Barça se impuso en Cornellà, y el Barça ha repetido en las horas previas de medirse al Madrid.

Antes del posado con Xabi Alonso, Flick compareció en rueda de prensa y rebajó cualquier debate alrededor del favoritismo. “No me importan estas cosas del favoritismo: todo el mundo tendrá opiniones diferentes. Madrid tiene un equipo fantástico y nosotros también. Será fantástico para los fans ver este partido y espero que los nuestros disfruten”, aseguró el entrenador del Barça, con un discurso sereno y confiado.

Cuestionado por el once inicial, Flick dejó la puerta abierta hasta el último momento. “¿Si tengo la alineación decidida? Lo veremos, nos queda el último entrenamiento y decidiremos entonces. Lo importante es que tenemos grandes opciones en cada posición. No es fácil para los jugadores porque todos quieren jugar pero lo importante es el equipo”, explicó.

Mientras la rivalidad deportiva centra la atención, Flick volvió a enviar un guiño interno con la camiseta de Gavi, convertida ya en un pequeño talismán tras el precedente de Cornellà. El de Los Palacios no podrá ayudar al equipo, ya que se recupera de una lesión en la rodilla. El futbolista reconoció a SPORT hace unas semanas que espera poder volver en febrero.