Flick insiste con Szczesny: “Es el número uno claramente”

Toca cambio de chip. Toca pensar en la Copa. Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la previa de los cuartos de final del torneo del KO contra el Valencia en Mestalla. Un encuentro a cara o cruz del que el técnico alemán ya advirtió de la enorme dificultad a la que se someterán para obtener un billete hacia las semifinales de este torneo.

"Es absolutamente otro partido distinto, la atmósfera también. Nos van a presionar. El primero de Liga fue duro y tendremos lo mismo, es un partido de Copa. Mañana no se puede ganar el título, pero podemos perderlo y eso no es lo que queremos", explicó Flick, que se medirá al Valencia por tercera ocasión en menos de seis meses.

Por si quedaba alguna duda, el entrenador del Barça volvió a despejar cualquier atisbo que quedase en el tintero al respecto del portero titular: "Szczesny es el número uno, claramente". Cortita y al pie. Se especulaba con el regreso de Iñaki Peña bajo palos en la Copa, pero la decisión está tomada para lo que resta de temporada con el polaco como primera opción para enfundarse los guantes.

"Hemos escogido a 'Tek' por su personalidad y por su manera de hacer, su estilo, por cómo juega. Siempre ha sido muy bueno. Ambos son geniales como porteros, también nuestros talentos más jóvenes. La decisión que tomamos es la que se ha tomado y tenemos que seguir con ella. No tiene que ver con Iñaki o Tek, siempre decidimos lo mejor para el equipo, es así como decidimos las cosas", añadió sobre el debate en la portería en su última respuesta.

Rotaciones

Mientras que en la portería no habrá cambios, sí se esperan algunos movimientos en el resto de posiciones del resto del campo. Flick ha alegado lo comprimido que está el calendario para dosificar esfuerzos, también, en vistas del partido liguero del domingo contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. No se puede perder en la Copa, pero la Liga tampoco se puede escapar.

"Tenemos un partido el jueves y otro el domingo. Pensamos en las rotaciones, es normal. Jugamos a las 21:30 horas y no será posible volar desde Valencia porque el aeropuerto está cerrado, quizá volvemos por carretera u otro aeropuerto. Tenemos que pensar en la carga de los jugadores, nos lo tendremos que plantear. Necesito que todos los jugadores estén ahí y que sean una opción. Frenkie es genial, pero Casadó es maravilloso. Da igual a quién escoja porque darán lo mejor para el equipo", argumentó.

60 años de blaugrana

Restan tres semanas para que Hansi Flick sople 60 velas en su pastel de aniversario y también se le preguntó por el momento personal que está viviendo y si se esperaba estar entrenando al Barça en esta etapa de su vida. Con una sonrisa irónica al envejecerle antes de la cuenta, el germano respondió con emotividad al valorar lo que está viviendo.

"En mi vida, muy a menudo, pienso en algunas situaciones, en lo que me gustaría hacer. Siéndote sincero, muchos de los sueños se han cumplido y uno de ellos era entrenar al Barça. Para mí es algo increíble, lo volveré a recordar cuando cumpla 60 años. Barcelona me encanta, el sol, la comida, el clima... Amo este club y trabajar todos los días con mi personal, con mis entrenadores... Entrenar a este equipo es realmente fantástico, los jugadores son únicos. Nunca había vivido esto antes, es increíble. Adoran entrenar, les encanta jugar a fútbol y es muy bueno verlo, me encanta, lo aprecio mucho. Así que es como un sueño hecho realidad, sí", aseguró.