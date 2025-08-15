Flick, sobre las inscripciones: "No estoy contento, pero creo en el club"

El Barça vuelve a empezar LaLiga lastrado por el problema de las inscripciones. El club azulgrana todavía no ha registrado a sus nuevas incorporaciones Joan Garcia y Marcus Rashford, aunque pretende hacerlo en las próximas horas. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene en la previa del estreno en LaLiga ante el Mallorca. Al respecto de esta cuestión se pronunció Hansi Flick en rueda de prensa.

"Como os podeis imaginar no estoy muy contento, pero creo en el club y tenemos que esperar hasta mañana. Estuvimos en la misma situación la temporada pasada, empezamos así", dijo el entrenador alemán subrayando así su confianza en la directiva azulgrana. De forma escueta, Flick contstó sobre si se les explica el asunto del 'fair play' y de las inscripciones: "Sí, se nos explica", sentenció.

Además, recalcó, como es habitual, que él y su cuerpo técnico se centran en lo que esté en su mano, evitando poner excusas: "Lo demás lo dejo en manos del club", afirmó Flick. Sobre el portero de Sallent, cuya inscripción es prioritaria, ya que apunta a la titularidad, el entrenador del Barça se mostró más que satisfecho: "Para mí, su llegada fue una decisión consensuada. Se trata del futuro del club. Joan es un fantástico portero, también Tek, que tiene experiencia y ayuda a todos los jugadores. Estoy feliz con nuestros dos porteros".

También Rashford podría ser uno de los jugadores que ocupasen el lugar de Lewandowski en el once en caso de ser inscrito en LaLiga. Sin embargo, quien tiene más números de entrar en el once es Ferran Torres, que fue el nueve del equipo que probó Flick en el entrenamiento.

Hansi Flick y Robert Lewandowski en el entrenamiento previo al Mallorca-Barça. / Valentí Enrich / SPORT

El delantero polaco causará baja en la primera jornada debido a unas molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo. En la previa del entrenamiento previo al Mallorca - Barça, que se disputará este sábado 16 de agosto a las 18.20 horas en Son Moix, se pudo ver a 'Lewy' sobre el césped manteniendo una conversación con Flick y los fisioterapeutas del cuerpo técnico.

Por otra parte, parece que se retrasarán más las inscripciones de Szczesny y Gerard Martín con quienes Flick no podrá contar en el inicio de Liga. En su comparecencia ante los medios, el entrenador azulgrana cerró la puerta a los fichajes en la zaga, por lo que apostará por el ex del Cornellá en el eje: "También podemos utilizar a Gerard Martín en esta posición, lo valoro mucho". Así, todo apunta a que Jofre Torrents e Iñaki Peña entrarán en la convocatoria.