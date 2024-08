Flick, sobre la inscripción de Olmo: "La situación es difícil, pero confío en el club"

Hansi Flick ha confirmado en rueda de prensa que el Barça sigue trabajando a contrarreloj para inscribir a Dani Olmo. La presencia del de Terrassa en Vallecas es la gran duda del barcelonismo a falta de poco más de un día para el encuentro. El nuevo fichaje del Barça fue el gran ausente sobre el terreno de juego en el partido frente al Athletic. Su presencia estaba en el aire, incluso fue convocado por Hansi Flick, pero finalmente no pudo ser y el club no logró cerrar las operaciones necesarias para activar su ficha ante LaLiga.

"Hemos hablado de estas circunstancias. Pero yo creo en este club y creo que lo inscribiremos, para el partido de mañana incluso. Lo espero. También lo esperaba en el último partido. Sería fantástico contar con él", afirmó Flick en rueda de prensa previa a la visita a Vallecas.

"Siempre espero poder contar con él; también lo esperaba en el último partido, pero las cosas son como son. Sería fantástico pero veremos qué pasa. Es una cosa que no podemos controlar ni el jugador ni el equipo ni el entrenador, sabemos que es una circunstancia difícil. He hablado con él, es una situación difícil y ojalá pueda jugar mañana. Claro que no está contento pero conoce las circunstancias. Está listo para jugar", añadió.

Olmo sigue paciente

Aunque Olmo quería jugar y su motivación era máxima, sigue a la espera del club con mucha paciencia. Está plenamente informado de todo lo que ocurre a nivel de despachos en el Barça, que su inscripción se producirá, pero que no puede saber la fecha exacta. El de Terrassa ya se ha perdido los dos primeros partidos de liga, primero ante el Valencia en Mestalla y después contra el Athletic en Montjuic. "Cuento con Dani y sería fantástico tenerlo en la lista para el martes. Todos los jugadores que no pueden jugar están enfadados, pero entiendo la circunstancia", decía Flick este lunes.

Este martes, el Barça juega su tercer partido en Vallecas contra el Rayo y la inscripción del fichaje estrella del Barça depende de factores ajenos al club para poder asegurar que el futbolista finalmente podrá debutar en Madrid. La convocatoria la dará el club azulgrana a primeras horas de la mañana de este martes y la carrera para inscribir a Olmo se podría alargar hasta las últimas horas previas al encuentro liguero, tal y como sucedió este sábado en Montjuïc.

Al de Terrassa se le vio en la grada de Montjuïc, junto a Gavi, celebrando la victoria del equipo. También lo expresó con un post en Instagram. Su integración es máxima en el equipo, con muchos jugadores a los que conocía, y con una forma de jugar que no le resulta extraña. La ventaja de Dani Olmo respecto a otros jugadores es que conoce la casa y el contexto en el que se encuentra. Un futbolista foráneo quizá estaría más nervioso o impaciente, pero Olmo sabe por dónde se mueve y está muy bien asesorado.

El futbolista ha optado por entrenarse a tope y estar preparado para cuando de una vez por todas esté a disposición del míster. El delantero tiene la esperanza de que en Vallecas su inscripción sea una realidad. Ya guardaba la ilusión de que fuera ante el Athletic y estas ganas no se las quita nadie.