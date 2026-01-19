Flick, indignado con el árbitro: "No tenemos que gastar energías con él"

El Barça cayó por primera vez en este 2026, pero a pesar de la derrota, Hansi Flick se mostró muy contento de la actuación de su equipo. El gran nivel ofensivo de los azulgranas no tuvo un gran final y el alemán lo explicó así tras el encuentro.

“Estoy decepcionado. Hemos hecho un gran partido, hemos creado muchas ocasiones, pero al final el resultado no refleja nuestro partido. Pero es la manera en que queremos jugar a fútbol. Es la manera del Barça. Hay días que gastas mucha energía, pero eres desafortunado. Aprecio lo que vi en el terreno de juego”.

A pesar del gran encuentro ofensivo del Barça, dos errores defensivos terminaron dejando a los azulgranas sin opciones en el marcador.

A Flick le gustó cómo jugó su equipo, pero sí que entendió que hay cosas a mejorar para los siguientes duelos: “Hemos hecho errores en defensa, tenemos que defender mejor, pero le he dicho al equipo que hemos jugado bien. Antes del 1-1 estábamos jugando bien, pero el segundo nos mató. Es lo que tenemos que mejorar. Tenemos que aceptarlo, a veces no sabes por qué pierdes los encuentros y este es uno de ellos. Nos tenemos que centrar en el siguiente duelo, es muy importante”, refiriéndose al duelo de Champions en Praga.

Polámica con Gil Manzano

A Flick le gusta que su equipo lo dé todo. A pesar de la derrota, el Barça pudo salir de Anoeta con los tres puntos, pero cinco palos y algunas jugadas muy polémicas terminaron decantando la balanza a favor de una Real Sociedad que vuelve a sacar la cabeza tras el cambio de entrenador. Sobre el terreno de juego, Frenkie de Jong expresó su disconformidad con la actuación de Gil Manzano y Flick fue duro contra el colegiado en la rueda de prensa:

“Sé que el árbitro es así. Todos lo han visto. No quiero gastar energía en él. Ya había leído comentarios sobre el árbitro antes del partido. Hay árbitros muy buenos en LaLiga, pero todos sabemos cómo es. Frenkie tiene razón con lo que ha dicho, Frenkie tiene razón, siempre está calmado, es el capitán y quiere hablar con el árbitro y no puede. Nosotros tampoco pudimos con el cuarto. Tenemos que aceptarlo, no es bonito, pero es así. No lo podemos cambiar, no tenemos que gastar energías en otras cosas, solo en mejorar. Hay una falta de comunicación con este árbitro”, analizó Hansi Flick.

El alemán se quedó a gusto en rueda de prensa y le recordaron que el árbitro del VAR era el mismo que anuló un polémico gol a Lewandowski la temporada pasada por fuera de juego. Flick en ese momento se rio y habló en castellano: “Buen trabajo”, entre risas tras comparar ese gol del polaco con el anulado a Lamine esta temporada.

Para finalizar, el entrenador azulgrana volvió a hablar de la actuación del equipo y describió este encuentro como el partido con más mala suerte de su carrera, pero dejó claro que hay cosas que se tienen que mejorar y que el equipo debe preparar rápidamente el partido de este miércoles ante el Slavia de Praga.

Los culés cayeron en San Sebastián en un encuentro loco. Los cinco palos de los futbolistas culés y los tres goles anulados dejan la Liga mucho más apretada. El Barça dormirá a un punto del Madrid y saben que no pueden volver a fallar para ser campeones.