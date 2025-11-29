El Flick más inconformista: "Tenemos que mejorar"

Si pero no. Satisfecho con el resultado pero disgustado de como evolucionó el partido. El tempranero gol de Ibáñez complicó el encuentro ante el Alavés aunque Hansi Flick valoró el hecho de ganar y situarse de manera provisional como el líder del campeonato. El alemán analizó de esta manera el 3-1 ante el equipo del Chacho Coudet: "En la primera parte tuvimos grandes ocasiones. Tenemos que mejorar muchas cosas. Tuvimos opciones para anotar más goles y hay que trabajar en ello".

En su autocrítica Flick reconoció que "ahora no tenemos el control ni la intensidad de la temporada pasada aunque creo que la puntuación es parecida"

Hansi Flick y Marcus Sorg / Dani Barbeito

Si contra el Chelsea Flick quiso reivindicar los aspectos positivos del equipo tras una dura derrota, ante el Alavés volvió a ejercer de compensador destacando aspectos negativos tras un triunfo: "No estoy tan feliz por algunas situaciones del partido. Sí con los tres puntos. Con el primer gol lo notamos en el aspecto anímico. Tenemos que gestionar mejor el aprovechar las ocasiones que creamos".

Una de las mejores noticias del encuentro fue volver a ver en su mejor versión al brasileño Raphinha. Flick agradece la vuelta del extremo zurdo: "Raphinha es un jugador que siempre nos da dinamismo, es un jugador muy importante. Nos da intensidad y su presión contagia"

Hansi también se felicitó por la vuelta de Pedri pero no quiso aventurar si podría ser titular contra el Atlético: "Hoy teníamos que gestionar que Raphinha jugara una hora y Pedri 30 minutos y no era fácil". En este sentido se explica que casadó pasara a ejercer de interior: "No fue fácil. Jugó de 8 y no 6. Puede mejorar pero en este momento estoy contento con él. Controló en defensa. Es un jugador inteligente. Necesitamos invertir en él".

Respecto al otro jóven centrocampista que fue titular Flick habló claro: "El paso de hoy es bueno para Marc Bernal. Jugar 45 minutos le dará confianza. Lo necesitamos, su evolución es buena y estoy feliz por ello".

Hansi Flick vivió con tranquilidad el Barça-Alavés / Dani Barbeito

Los dos goles de Dani Olmo fueron para el 'míster' barcelonista otro de los aspectos más destacables: "Estoy feliz por Dani Olmo que no lo estaba pasando bien. Es un jugador fantástico. Quiere más, quiere dar un segundo paso adelante y piensa demasiado en algunas situaciones"

Flick confesó que le pide al egarense que disfrute más en el campo: ."Le digo que disfrute más de jugar. Tu puedes jugar con tus compañeros y eso es algo fantástico. Lo amo como jugador y le digo que es tu mejor momento como jugador en la vida. Yo disfruté más como jugador que como entrenador."

Sobre las expulsiones de sus ayudantes Sorg y De la Fuente Flick explicó que no había hablado con ellos pero pidió más diálogo al cuarto árbitro: "Le pregunté al cuarto árbitro y no me dijo nada. Yo estuve muy calmado. Estamos en el mismo partido y eché a faltar un poco de comunicación. Estuve respetuoso. Si me dices quédate en el banquillo lo acepto".

Flick no dudó en elogiar a su portero: "Joan Garcia está muy bien y siempre está concentrado y en la mejor situación. Su parada fue increíble. Estoy muy feliz. Fue importante su parada en el momento oportuno". Sobre si se está ganando ser convocado para la selección afirmó que "no es mi decisión, no es fácil en una selección introducir jugadores nuevos pero en un futuro formará parte de la selección"