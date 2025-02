Flick: "Lo más importante es ser líderes al final, no ahora"

Hansi Flick no quiso, en la previa del Barça-Rayo, sobrepresionar a su plantilla con la posibilidad de recuperar el liderato dos meses después de haberlo perdido. El técnico alemán remarcó que el objetivo "es ganar títulos" esta temporada pero quiso quitar hierro a la situación de la tabla a estas alturas. "Lo importante es ser líderes al final", avisó.

"No miramos la clasificación, es importante no hacerlo. Al final veremos cómo queda, es un largo camino hasta el final y lo que queremos es seguir con la línea mostrada desde año nuevo. Siento que el equipo tiene más confianza. Lo veo en los entrenamientos, los jugadores se lo pasan bien, disfrutan... El Rayo está haciendo un gran trabajo, es un equipo valiente que ataca y presiona con alta intensidad. Por eso están teniendo éxito", comentó al ser preguntado por la importancia del envite de este lunes.

Todavía sobre ese tema, Flick dejó claro que siguió los partidos de Real Madrid y Atlético pero que lo único que cuenta es estar en lo más alto de la tabla tras la última jornada. "Por supuesto estoy al corriente, los partidos eran pronto y estoy bien informado -bromeando con el hecho de que se va a dormir muy pronto-. Pero nos centramos en nosotros mismos. Lo importante es ser líderes al final, no ahora. Aunque por supuesto ayuda verte arriba, claro. Antes de eso hay que jugar 90 minutos y rendir bien", analizó.

"Hay mucha competencia interna y eso viene de los entrenamientos"

En la misma línea de lo comentado semanas atrás, el alemán tiene a la plantilla ahí donde quería: casi no hay bajas y son muchos los jugadores que 'luchan' entre ellos por ser titulares. "Todos en el equipo quieren mostrar lo buenos que son. Para un entrenador es bueno ver esto, porque es lo que quiere. Hay mucha competencia interna y eso viene de los entrenamientos sobre todo. También de los partidos, claro. Todos quieren mejorar y hay que seguir así", reflexionó.

La próxima será la última semana 'limpia' para el Barça antes de iniciar el tramo más decisivo del curso. Preguntado por si prefiere que le juzguen por el juego desplegado o por los títulos obtenidos, el de Heidelberg respondió de forma ambiciosa: por ambos. "Para mí es muy importante cómo jugamos, también para lograr títulos. Es todo una cuestión de mentalidad, como lo que ofrecimos en los últimos partidos, en los que crecimos como equipo. Esto es lo que quiero y lo que me importa. Pero por supuesto que estamos aquí para ganar títulos, ese es nuestro objetivo", comentó el entrenador, que con la Supercopa de España ya logró su primer trofeo como culé.

Por último, Flick también dio su opinión respecto a la irregularidad de Atlético, Real Madrid y Barça cada vez que se colocan líderes. "Eso muestra que LaLiga está muy igualada, pues cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Esto es bueno para todo, sobre todo para vosotros -la prensa-, quizá no tanto para nosotros. En cada partido empezamos de nuevo, y eso es lo que queremos también mañana", concluyó.

"Me gustaría hablar con LaLiga"

El técnico del Barça sorprendió al asegurar que le gustaría hablar con LaLiga para hablar y barajar cambios en el reglamento. Al ser preguntado por las pérdidas de tiempo de los equipos cuando se colocan por delante en el marcador, Flick dejó entrever que está en desacuerdo con muchos aspectos de la competición. "Es algo que tiene que ver con la actitud de los equipos o los jugadores. Me gusta que no se pierda tiempo, tengo muchas cosas en mi lista pero no quiero decirlo aquí. Me gustaría comentarlo con LaLiga. Se podrían cambiar alguna cosa, pero no es adecuado decirlo aquí. Tenemos que jugar bien, mejor que los otros equipos. De lo otro no somos nosotros los responsables. Estoy habierto a hablar con quienes deciden", reflexionó.