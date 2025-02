Flick: "Me fui a la cama en el partido del Madrid"

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció tras el partido ante el Alavés y se mostró satisfecho por haber logrado engancharse a la Liga. Aunque el marcador fue muy ajustado, el míster destacó el trabajo de sus futbolistas en un partido muy denso.

Flick habló en primer lugar para los micrófonos de DAZN donde explicó que "ha sido un encuentro difícil, de trabajo duro. Era importante conseguir los tres puntos en nuestra situación, también considerando la derrota del Madrid". Eso sí, el técnico reveló que "me fui a la cama en el partido ante el Espanyol porque llevaba muchos días de estrés. Después del encuentro ante el Atalanta solo dormí tres horas y necesitaba descansar".

La clave llegó en la segunda parte cuando el equipo estuvo mucho más incisivo. Flick explicó que en el descanso "les hemos enseñado los espacios para atacar, dónde teníamos que mantener las posiciones y buscar los pases cortos. La segunda parte ha sido mucho mejor".

El encuentro se decidió con un tanto de Lewandowski, otra buena noticia para el entrenador alemán: "Es una buena noticia que marque, lo había hecho en otros partidos de penalti y esto es bueno para el equipo. Hemos buscado mucho el gol, aunque no ha sido fácil porque ellos han defendido muy bien".

Precaución con Gavi

En cuanto a la decisión de sustituir a Gavi por el golpe en la cabeza, Flick aclaró que "Gavi quería seguir jugando, pero no era una decisión suya ni mía, el doctor le ha dicho que no podía seguir y lo debía respetar. En este tipo de situaciones hay que actuar así. El jugador se ha ido parea casa y no ha pasado nada.".

Lamine Yamal, por su parte, cuajó un partidazo en el que "se ha visto de lo que es capaz de hacer. Hemos visto una muy buena versión y nos alegra cómo lo han celebrado los fans".