Flick, implacable con la puntualidad: castigo a Rashford por llegar tres minutos tarde

Si hay algo que ha caracterizado a Flick desde su llegada al Barça es el sentido de rígida justicia. Sus líneas rojas son sencillas, pero cada vez que se traspasan supone un castigo para el jugador. Sea el que sea. Si en el pasado Koundé y más recientemente Raphinha fueron penalizados por llegar tarde, ante el Getafe le tocó el turno a Marcus Rashford.

La lista de sancionados por impuntualidad

El inglés, después de un encuentro sobresaliente ante el Newcastle, en el que anotó dos goles, aspiraba a repetir en la titularidad para seguir sumando minutos en un contexto en el que Lamine Yamal sigue sin estar disponible. Sin embargo, esperará su oportunidad desde el banquillo después de llegar ligeramente tarde a la última sesión previa a este duelo.

La información fue adelantada por 'RAC1' para justificar la ausencia en el once inicial de Rashford. Según ha podido saber SPORT, la impuntualidad fue después de que el jugador llegase tres minutos tarde a una quedada previa que se hace antes del entrenamiento para tomar un refrigerio. Pero el criterio de Flick es impecable y ha decidido aplicar la misma restricción que en anteriores casos.

La temporada pasada, el alemán aplicó el mismo criterio. El primer sancionado fue Jules Koundé. Al lateral francés, que acabaría siendo un pilar decisivo en la gran temporada del Barça, se le atragantó la estricta, pero clara, norma de Flick. Se quedó varias ocasiones fuera del once por este motivo y también por diferencias escuetas de minutos.

Por tanto, el paradigma del alemán está claro. El francés llegó a desarrollar un método para no incurrir de modo reiterado en la impuntualidad. De este modo, una persona le avisaba de que le tocaba salir del hotel y acudir junto a sus compañeros para la charla con sus compañeros y el técnico. El único modo de cambiar la tendencia, a pesar de su esfuerzo en cada entrenamiento.

Las claras razones de Flick

El siguiente que encajó la penitencia de la falta de puntualidad fue Iñaki Peña en la Supercopa de Arabia. En su caso, el castigo fue mayor. Porque a la primera sanción le acompañó su salida del once en detrimento de Szczesny. Ya nunca volvería a recuperar la titularidad en el Barça. Más recientemente, contra el Valencia, en la primera jornada en casa, Raphinha pasó por el mismo proceso. Le dio la alternativa en la segunda parte y anotó dos goles.

“En España quizá haya una mentalidad diferente, pero esto debo explicarlo. El ruido fuera es muy alto. Son profesionales. Tienen que llegar a tiempo. Es la tercera vez que ocurre (dos con Koundé y una de Iñaki Peña en aquel momento) y no tenía otra opción. Puedes llegar antes, no es un problema”, aseguró Flick cuando se le preguntó sobre una estricta medida que ha vuelto a aplicar con Rashford. Justo cuando el inglés había despegado. No hay indultos que valgan.