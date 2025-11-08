Flick, “impactado” con el Spotify Camp Nou: “La primera impresión fue increíble”

El entrenamiento del primer equipo del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou del pasado viernes fue muy importante para la junta directiva de Joan Laporta y la masa social culé, pero también para el primer equipo. Especialmente para los futbolistas que nunca habían pisado el terreno de juego del Estadi y para un Hansi Flick que aún no se ha sentado en el banquillo local en un partido oficial.

El entrenador alemán reconoció en la rueda de prensa previa a la visita del Barça al Celta de Vigo que “la primera impresión fue fantástica e increíble”. “Se puede respirar la historia que tiene este estadio. Cuando entramos al campo y vimos a los aficionados y al estadio fue impresionante. Para mí fue una sensación fantástica”, confesó el míster teutón antes de valorar lo que supondrá a nivel competitivo el hecho de regresar al Spotify Camp Nou.

“Jugar de nuevo allí nos ayudará seguro. Ayer lo sentimos, la afición está mucho más cerca que en Montjuïc. Para el futuro de este club es lo más importante. Lo han hecho muy bien, enhorabuena a todos los que han tenido responsabilidad”, sentenció sobre la remodelación del templo blaugrana, que salvo contratiempo importante este mismo mes de noviembre volverá a acoger un encuentro oficial del Barça.