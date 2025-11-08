Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FC BARCELONA

Flick, “impactado” con el Spotify Camp Nou: “La primera impresión fue increíble”

El entrenador del Barça aseguró que regresar al Estadi será una "gran ayuda" para su equipo a nivel competitivo

Flick, sobre la vuelta al Camp Nou: "La primera impresión ha sido increíble"

Flick, sobre la vuelta al Camp Nou: "La primera impresión ha sido increíble"

X

Jordi Carné

Jordi Carné

El entrenamiento del primer equipo del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou del pasado viernes fue muy importante para la junta directiva de Joan Laporta y la masa social culé, pero también para el primer equipo. Especialmente para los futbolistas que nunca habían pisado el terreno de juego del Estadi y para un Hansi Flick que aún no se ha sentado en el banquillo local en un partido oficial.

El entrenador alemán reconoció en la rueda de prensa previa a la visita del Barça al Celta de Vigo que “la primera impresión fue fantástica e increíble”. “Se puede respirar la historia que tiene este estadio. Cuando entramos al campo y vimos a los aficionados y al estadio fue impresionante. Para mí fue una sensación fantástica”, confesó el míster teutón antes de valorar lo que supondrá a nivel competitivo el hecho de regresar al Spotify Camp Nou.

Noticias relacionadas y más

Jugar de nuevo allí nos ayudará seguro. Ayer lo sentimos, la afición está mucho más cerca que en Montjuïc. Para el futuro de este club es lo más importante. Lo han hecho muy bien, enhorabuena a todos los que han tenido responsabilidad”, sentenció sobre la remodelación del templo blaugrana, que salvo contratiempo importante este mismo mes de noviembre volverá a acoger un encuentro oficial del Barça.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL