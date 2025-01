Flick: "Es la imagen de que hemos vuelto"

Como no podía ser de otra manera, Hansi Flick era una de las personas más felices tras el espectacular triunfo del Barça en Lisboa ante el Benfica (4-5), con una segunda parte de auténtica locura.

"Ha sido un partido muy loco. Lo más positivo es la mentalidad que hemos tenido. Es fútbol. No recuerdo una remontada así, es increíble. Ellos son muy buenos y nos han hecho defender muy profundo. En la segunda parte estuvimos mucho mejor, las sustituciones nos ayudaron", explicó el técnico tras el pitido final.

El alemán también quiso salir en defensa de Szczesny tras los fallos que cometió en el primer acto y que le costaron caro al equipo: "¿Qué jugador no hace errores? Es normal. Szczesny ha tenido algún error, pero todos los jugadores han cometido errores en la primera parte Ganamos juntos, perdemos juntos. Somos un equipo. Me ha gustado lo que he visto en la segunda parte, nos ha salvado en una ocasión clara para el Benfica".

"Las victorias nos dan tiempo para seguir creyendo en este proyecto y mandar el mensaje a los jóvenes de que podemos y queremos mejorar. Para los jugadores es muy importante haber ganado. Evidentemente hay cosas que no nos han gustado, hemos cometido muchos errores en la primera parte, pero estamos juntos. Estoy muy contento por el equipo, por los jugadores, por los aficionados y por el club. Es una imagen de que hemos vuelto, que estamos ahí", analizó el técnico en rueda de prensa.

Flick se mostró concentrado en lo que viene por delante, con la ambición de ganar cada partido. "Es muy importante centrarnos en el partido del Valencia y queremos ganar también al Atalanta. No tenemos que pensar que estamos tranquilos".

Sobre los altercados del final del encuentro en los que se vio involucrado Raphinha, el entrenador del equipo azulgrana dejó claro que no sabía nada al respecto. "No sé qué ha pasado", sentenció Flick.