Flick ilusiona al barcelonismo: "Quiero que el Barça sea mi último club"

Hansi Flick ha comparecido ante los medios en rueda de prensa el día antes de recibir al Newcastle. El equipo, obligado a ganar después del empate a uno en la ida, ha recibido la visita del recién reelegido Joan Laporta en una intensa semana marcada por las elecciones. Tras semanas de declaraciones y muchos actos, el fútbol volverá a ser protagonista en un día clave para pasar de ronda en Champions.

El técnico alemán arrancó su comparecencia dejando un titular claro sobre su futuro tras la noticia avanzada ayer por SPORT. Flick quiso demostrar desde el inicio que está encantado en el Barça, aunque no quiere cerrarse ninguna puerta: "Está claro que me gusta trabajar aquí. Lo más importante es lo que yo siento ahora mismo, que soy independiente, que tengo una familia fantástica, el apoyo de toda la ciudad... Pero esto es fútbol y puede pasar de todo. Ya veremos, hay mucho tiempo por delante y no estoy pensando en irme a otro sitio y quiero que este sea mi último club".

En esa misma línea, preguntado por su renovación hasta 2028 --por ahora tiene contrato hasta junio de 2027--, el entrenador fue prudente y quiso rebajar el ruido alrededor de este asunto: "No es el momento adecuado porque ahora tenemos un partido muy importante. Todo el mundo sabe que yo estoy muy contento aquí, pero primero tengo que hablarlo con mi familia. Como digo, ahora no es el momento", aseguró.

Tras abordar su situación personal, Flick centró el foco en el partido ante el Newcastle y explicó que han trabajado en los errores del encuentro de ida y en cómo afrontar el duelo de vuelta: "Hemos analizado nuestro partido, en qué podemos mejorar. Tenemos que jugar con convicción, encontrar los espacios vacíos, y es precissamente algo que hemos entrenado hoy". Sobre el rival, Flick habló sobre Nick Woltemade, el peligroso delantero centro del equipo británico, y la cantidad que el equipo 'urraca' desembolsó para ficharlo: "No es su culpa el dinero que pagaron. Tiene que jugar con confianza. Ellos saben mejor que yo sobre la posición. Es un jugador importante para la selección. Le deseo lo mejor a partir de mañana".

El técnico alemán también analizó la eliminatoria entre el Manchester City y el Real Madrid y dejó una imagen cercana sobre cómo lo vivirá: "Es un resultado complicado para el City porque el Madrid jugó muy bien en la ida. La parte buena es que hoy estaré sentado en el sofá mirándolo y disfrutando".

Por último, Flick habló de las aspiraciones del equipo en la Champions y dejó un mensaje ambicioso pero realista: "Esto es fútbol. Sabemos que puede pasar de todo. Tenemos que ser positivos, optimistas, somos capaces de ganar esta Champions. Tienen que volver algunos jugadores, es importante que todos jueguen al máximo nivel de cara al próximo mes y para lo que venga". Tanto Flick como Cubarsí, losdos encargados de hablar en rueda de prensa, estuvieron arropados por el presidente Joan Laporta y por Rafa Yuste, que asumirá su cargo hasta el 1 de julio. Ambos presenciaron el entrenamiento entero y se marcharon tras saludar a todos los jugadores en el comedor de la Ciutat Esportiva

La carta de Laporta a Flick

Uno de los momentos más llamativos llegó al hablar de una carta que Joan Laporta le entregó en su llegada al club para explicarle qué significa entrenar al Barça. Flick reconoció que quedó encantado con la visita de Deco y Bojan a Londres, que se desplazaron para ficharle, pero aun así el presidente quiso tener un gesto personal con ese mensaje. Laporta había hablado de la carta, pero nunca de su contenido, y el técnico lo desveló en rueda de prensa: "Decía muchas cosas del Barça. Destacó a Cruyff, que es el hombre que creó el nuevo Barça, pero también de la filosofía y el estilo. No es solo cómo ganas, es cómo lo haces. Hay que tener espíritu de equipo, es lo más importante".