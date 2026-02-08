Flick no iba de farol con Casadó

La cuesta de enero fue especialmente dura para Marc Casadó. El centrocampista vio como desaparecía de los planes de Hansi Flick y no tuvo ni un minuto en los tres primeros encuentros del 2026: Espanyol, Athletic y Real Madrid, estos dos últimos en la Supercopa de España.

Solo pudo coger ritmo en los 85 minutos de que dispuso en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey frente al Racing de Santander en El Sardinero para volver a la frialdad del banquillo en Anoeta y Praga. Tampoco saltó al campo en ninguno de estos dos encuentros.

Este ostracismo en pleno mercado de fichajes de invierno disparó los rumores sobre una posible salida del Barça. El Atlético de Madrid o el Galatasaray son algunos nombres de equipo que se vincularon con el centrocampista en un periodo de mucha incertidumbre.

Casadó siempre ha tenido el aprecio de Hansi Flick / Valentí Enrich

Sin embargo, el 25 de enero le llegó la gran oportunidad en el partido de Liga frente al Oviedo. Por fin dispuso otra vez de 90 minutos y su rendimiento dejó satisfecho a Hansi Flick. Desde entonces, en mayor o menor medida ha tenido participación en todos los encuentros: Copenhague (12'), Elche (6'), Albacete (25') y Mallorca (90').

Una confianza real

El partido frente al Oviedo fue especialmente clave. Era a las puertas de que se cerrara la venta invernal y podían producirse movimientos. Su presencia en el once se interpretó como una manera de asegurarse su continuidad, pero no fue un gesto de cara a la galería para retener al jugador. Flick no iba de farol. Su confianza en Casadó era real.

Lamine Yamal y Casadó celebran la victoria ante el Oviedo / Gorka Urresola Elvira

En la rueda posterior al partido se le preguntó por si era posible la salida de Casadó y Flick fue contundente: "No hay opción para mí, no quiero que se marche nadie, los necesitamos a todos. Y no hay otra opción que queramos".

Además, el alemán dedicó grandes elogios al futbolista. "Casadó es superprofesional y merecía ser titular. Me gustó mucho lo que he visto de él en el partido, es el Casadó que queremos".

La diferencia con Dro

Marc Casadó no bajó la cabeza en los momentos más duros ni tuvo la intención de abandonar el Barça. Una paciencia muy valorada por el entrenador alemán, quén lo puso de ejemplo junto a Bernal en contraposición a la inquietud de Dro, quien fichó por el PSG.

Casadó es un culé de cuna y sabe que con Hansi Flick siempre tendrá un rol importante en el equipo. Ya sea como titular o entrando en las segundas partes de los partidos. La temporada es muy larga, con las tres competiciones en juego y un futbolista como Casadó puede cubrir muchas carencias. Flick se mojó por él. Y lo hizo con total sinceridad.