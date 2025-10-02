Flick: "Hoy no podemos decir que estamos al mismo nivel del PSG"

Hansi Flick no estaba contento con el encuentro de su equipo. Lo demostró sobre el césped en diversas ocasiones y lo reafirmó tras el partido en rueda de prensa. El alemán siempre quiere ver el mejor Barça, pero ante los franceses no lo vio: “En la primera parte hemos jugado mucho mejor que en la segunda. Estábamos cansados y hemos concedido; el PSG es un equipazo, han hecho un futbol fantástico. No hemos jugado a nuestro mejor nivel y es algo necesario en la Champions. Tenemos que superarlo”.

Flick demostró estar más nervioso de lo habitual en Montjuïc. La gran presión del equipo francés terminó asfixiando al Barça en la segunda parte, algo que decantó la balanza para los visitantes.

Uno de los principales motivos de la derrota azulgrana y del dominio parisino fue el cansancio de dos jugadores del Barça: “Pedri y Frenkie de Jong han jugado muchos minutos; es importante que estén frescos. Creo que en la segunda parte se podía ver que algunos jugadores estaban muy cansados. Han dado el máximo todos sobre el terreno de juego. Con el 1-1 tienes que defender mejor; aprenderemos para los siguientes partidos”, afirmó el técnico alemán.

El encuentro ante el PSG era la final que no se dio la temporada pasada. Aunque Flick no cree que actualmente los dos equipos estén a la par: “Creo que hoy no podemos decir que estemos en el mismo nivel que el PSG. Pero yo creo en mi equipo; trabajamos para volver al mejor nivel. Hoy hemos perdido, pero vamos a entrenar, mejorar y lo haremos”.

Un equipo francés que demostró por qué es el campeón de Europa y al que reconoció su admiración: “Su filosofía es fantástica. Tienen jugadores jóvenes que son muy buenos, tienen las piernas más frescas y los que entraban incrementaban el nivel del equipo. Hemos tenido muchos partidos en las últimas semanas. Hablaremos el viernes sobre qué mejorar”.

Flick repitió durante toda la rueda de prensa una palabra clave: estructura.

“La estructura que tenemos es muy importante y no la hemos tenido en la segunda parte. Pero cuando veo a algunos jugadores como Eric, es fantástico. Hemos podido ver el nivel del PSG y estoy seguro de que podemos jugar así. Pero debemos aguantar 90 minutos; todos debemos defender, todos debemos atacar y esto lo tenemos que aprender. En el PSG lo vemos, todos querían la pelota y sabían aprovechar los espacios”, explicó el entrenador.

La jugada que molestó más al alemán fue la acción del segundo tanto. Con un empate muy valioso en el marcador, el PSG marcó el segundo en una transición que dejó a Hakimi muy solo para dejar el gol en bandeja a Ramos.

“Estamos decepcionados. Cuando defiendes este 1-1 durante tantos minutos, debes jugar con más inteligencia al final del encuentro y esto no ha pasado. Queríamos demostrar un rendimiento muy superior. Por eso estamos decepcionados, tenemos que aceptarlo. Esto es fútbol, a trabajar para hacernos más fuertes”.

Una derrota dura que deja muchas tareas pendientes al staff para retocar de cara a los siguientes encuentros. Aunque viendo la cara de Flick, seguro que habrá tomado nota y moverá ficha.