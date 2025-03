Flick: "Hemos pagado haber jugado hoy con la lesión de Olmo"

Hansi Flick se marchó con un sabor agridulce tras la victoria azulgrana ante Osasuna. El Barça ganó jugando muy bien, pero perdió a Dani Olmo por lesión, algo que dejó tocado al entrenador alemán: "Estoy muy orgulloso de mis jugadores. La situación no fue nada fácil, no fue la mejor fecha para jugar pero ahora tenemos tres puntos más. Hemos pagado haber jugado hoy con la lesión de Olmo. Me voy con un sabor amargo. No sabemos cuanto tiempo estará de baja, pero tal y como está el calendario, dos semanas sería mucho tiempo, no es nada bueno".

El alemán se quejó del calendario y de la forma en la que se está gestionando el fútbol: "Creo que tenemos que escuchar a los jugadores y entrenadores. En verano se juega el Mundial de Clubes y será muy duro. No creo que sea algo bueno. Puedes ganar mucho dinero, pero para ellos es duro, deberíamos parar un poco por el bien de los jugadores. Los aficionados quieren que se dé el 100% y quieren ver espectáculo. Cuando pasan cosas así, no llegamos al nivel que podríamos llegar. No solo lo opinó yo".

El Barça sumó tres puntos clave para seguir en la cabeza de la tabla, a tres puntos del Madrid. Flick valoró de manera muy positiva el estado de forma de los culés en estos últimos meses de competición: "Estamos muy bien. Tres puntos por encima, con una diferencia de goles muy alta... pero quedan aún 10 partidos por jugar. Estamos en un gran momento".

Uno de los nombres propios del encuentro fue Gavi. El canterano entró tras la lesión de Olmo como mediapunta, pero retrasó su posición hasta la base de la medular en la segunda parte. Finalmente, terminó siendo el capitán del equipo y dejó una imagen muy bonita cuando Pedri le dio el brazalete.

"Para Gavi significa mucho el brazalete, hoy ha hecho un gran partido. Estoy muy orgulloso de él, no lo ha tenido nada fácil, después de su lesión jugó, pero ahora estaba más en el banquillo. Aun así, siempre está muy focalizado en lo que tiene que hacer", explicó con cariño Flick.

Además, algunos no habituales como Pablo Torre, Fermín o Pau Víctor tuvieron minutos, algo que le gustó mucho al alemán.

"Se ve que se divierten jugando. Es importante para ellos, lo dan todo en los entrenos. Es muy importante que jugadores con menos minutos hayan jugado hoy y lo han hecho muy bien. Por ejemplo, Ferran ha empezado de titular, hablé con el por la mañana y durante el partido hemos visto todo lo que hablamos. Todos están muy enchufados."