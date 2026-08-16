Flick: "No hemos jugado tan rápido como queríamos, pero tenemos potencial"

El Barça superó con nota el penúltimo examen de pretemporada. Los azulgranas le endosaron una manita al Basilea con una gran actuación de los nuevos fichajes. Una victoria importante para seguir preparando el primer compromiso liguero, ya que era el primer duelo con todos los jugadores disponibles.

Flick celebró la victoria, aunque destacó que sigue habiendo cosas por mejorar: "Ha sido un buen test para nosotros; ellos lo han hecho bien. No hemos jugado tan rápido como queríamos, tenemos que mejorar y tenemos potencial, pero estoy feliz por el test. No es fácil manejarlo todo, con los jugadores volviendo hace cinco días... Tenemos el debut en una semana ante el Elche; quién jugará, quién será titular, solo tenemos cinco cambios... No es fácil manejarlo".

Ahora los azulgranas deberán afrontar el Gamper ante el Al Ahly, el último de la pretemporada: "Analizaremos el partido; tenemos un partido más el miércoles, pero creo que lo más importante es la intensidad y calidad de los entrenos, que está yendo muy bien. Tenemos que mejorar y en los partidos ver dónde estamos. Estoy feliz de volver a jugar ante los aficionados en el Camp Nou. Estoy muy feliz de cómo nos animan y tenemos que trabajar duro para volver al nivel de la temporada pasada", dijo el alemán.

Adeyemi: "Es un sueño hecho realidad, cada día aprendo"

Uno de los grandes protagonistas fue Adeyemi. El alemán marcó su primer gol con la camiseta del Barça y para rematar hizo la asistencia del segundo tanto: "Es un sueño hecho realidad, cada día aprendo, estoy mejorando y es fantástico estar aquí. Es el club más grande del mundo. ¿Fácil? ¡No! Voy al límite cada día, es duro, más de lo que esperaba. El equipo siempre está preparado, hay buenos jugadores Todos podemos jugar en el debut liguero, estamos en forma y el próximo partido (Gamper) será incluso mejor", reconoció tras el partido a los micrófonos del club.

Otro que también tuvo una noche para remarcar fue Xavi Espart. El canterano azulgrana disputó unos grandes minutos en el centro del campo e impresionó a su entrenador: "Estoy acostumbrado a jugar de medio, he jugado dentro en el Europeo y con estos compañeros me lo ponen muy fácil. Yo he intentado, tras el Europeo, estar aquí al 100% con mi juego; estoy contento, pero el fútbol es darlo todo cada día", dijo el canterano.

Espart es uno de los últimos canteranos en meterse en dinámica de primer equipo. Aunque muchos lo han conseguido estos últimos años, el defensor mantiene la cabeza fría: "Es muy difícil llegar, pero lo que realmente cuesta es mantenerse. El Barça es el mejor equipo y la exigencia es máxima; no puedes bajar el ritmo nunca. Los del Mundial han llegado con muchas ganas y todos estamos centrados en el Gamper y el fin de semana en el Elche. ¿Si me veo en el debut liguero? Partido a partido".