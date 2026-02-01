Flick: "Hemos jugado un partido fantástico excepto en el último tercio"

Hansi Flick compareció ante los medios tras ganar al Elche por 1-3 en un gran partido del Barça, aunque poco inspirado de cara a puerta. El encuentro, digno de una victoria mucho más abultada, se complicó especialmente en la recta final, algo que el técnico alemán no quiso dramatizar, aunque sí señaló como aspecto a mejorar: “Hemos jugado un partido fantástico excepto en el último tercio. Hemos generado ocasiones. A los chicos les he felicitado por los tres puntos y por la actuación en general”, explicó Flick, satisfecho por el rendimiento global del equipo. El entrenador subrayó la importancia del triunfo en un campo complicado y reafirmó la idea de juego que quiere implantar: “Era importante ganar aquí. Tuvimos muchas ocasiones; hay que marcar más, pero se crean ocasiones. Merecimos ganar y este es el juego que queremos. Son 90 minutos y es más fácil cuando marcas más goles. Nuestro foco es ganar los partidos y el equipo lo está haciendo bien”.

Lamine, excelente

Flick también quiso destacar el trabajo colectivo por encima de las individualidades y se mostró especialmente contento con Lamine Yamal, destacando no solo su talento ofensivo, sino su compromiso defensivo: “Estoy feliz con Lamine porque no solo está enfocado en ataque sino también en defensa, eso es algo muy importante para mi”. Preguntado por el gran partido de Frenkie de Jong, el técnico insistió en su importancia dentro del sistema: “Es bueno estar a este nivel, pero me gusta hablar del equipo. De Jong es muy importante para nosotros. Cuando nos jugaban uno contra uno era muy difícil para ellos. Ha jugado a un gran nivel, ha hecho un partido fantástico”.

En cuanto a los cambios, Flick aclaró que la sustitución de Raphinha estaba planificada: “Con Raphinha habíamos pensado que jugase máximo 60 minutos. Está un poco cansado, pero está bien. Mañana veremos”. El alemán también se refirió a Jules Koundé, quien notó unas molestias durante el partido: “Koundé ha notado algo. Mañana veremos cómo está”, a la espera de que pase las pruebas médicas pertinentes para descartar lesión.

Por último, Flick elogió la propuesta del conjunto ilicitano y se mostró admirador de la filosofía de Eder Sarabia: “Me gusta cómo juega el Elche, han tenido sus opciones. Me gusta esta filosofía”. El técnico cerró su comparecencia con un mensaje claro: “Hemos tenido muchas ocasiones, pero lo importante es la victoria. A veces no entra. Debemos estar más concentrados”, dejando claro que el camino es el correcto, aunque todavía haya margen de mejora.