Flick: "Hemos hablado con Ansu; ahora es su decisión..."

Un minuto antes de la hora 'oficial' aparecía Hansi Flick en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Qué ejemplo daría si ya ha castigado a varios de sus futbolistas por llegar apenas un par de minutos tarde si él también apareciera después del horario previsto.

Sonriente, relajado. El 2025 no podría haber empezado de mejor forma. Cuatro victorias en cuatro partidos, un título ya bajo el brazo. Tan solo tres jugadores en la enfermería (Bernal, Ter Stegen e Iñigo). Sopla el viento a favor. También es cierto que el entrenador de Heidelberg siempre ha mantenido la compostura, incluso con aquella ya lejana mala racha de finales de 2024.

No será nada sencillo para el Barça y para Hansi lograr la quinta consecutiva. El Coliséum Alfonso Pérez es un hueso duro de roer con un Getafe que, salvo sorpresa, planteará un partido áspero y concediendo lo mínimo a su viral. Y con un frío que se prevé intenso (1-2º durante el transcurso del choque).

ANÁLISIS DEL GETAFE

"Siempre es lo mismo, cuando controlamos el partido, el balón, no sufrimos. Es verdad que si cometemos muchos errores logramos lo que quiere el rival. Las contras siempre son peligrosas. Son buenos sus defensas y no será fácil atacar. Por esto queremos la posesión de la pelota y generar ocasiones. Siempre es lo mismo. Pienso también que hemos dado un paso al frente en los último partidos. Contra el Betis controlamos el juego. Lo importante es aprender de los últimos partidos disputados. Si estamos en dificultades es por errores", analizaba de forma profunda el técnico azulgrana respecto a lo que espera del encuentro.

Flick sonriente en rueda de prensa / Xavi Ferrandiz

Hemos hablado con Ansu de las diferentes opciones y él decidirá

Uno de los nombres propios, como viene siendo en sus últimas comparecencias, el de Ansu Fati. Tres partidos seguidos fuera de la lista. Algo que deja en evidencia que no entra en los plantes de Flick. Hasta ahora ha sido sutil a la hora de referirse al '10'. Aunque esta vez, en la previa a Getafe, fue un poco más allá.

"Para mí es muy importante ser honesto con los jugadores, con Ansu lo he sido. Hemos hablado de distintas opciones y él decidirá cómo se lo tomará. Si quiere quedarse está bien. Es un jugador de La Masia, criado aquí y lo cuidaremos al máximo. Lo queremos ver motivado. Es un profesional. Nuestro trabajo es ayudarle a que crezca y mejorar. Lo mismo que hacemos con todos los jugadores. Puedo añadir que Ansu es muy profesional, centrado en el trabajo y me gusta ayudarlo", apuntó el germano.

Ambos han hablado y las opciones están encima de la mesa. Si decide quedarse no supondrá ningún problema para el staff. Al contrario, lo cuidarán y ayudarán. Eso sí, que no espere tener protagonismo salvo giro importante de guion.

LA PORTERÍA SE DECIDIRÁ A ÚLTIMA HORA

Como no podía ser de otra forma, Hansi hizo referencia al dilema en la portería. El otro día dejó claro que las cosas habían cambiado y que Szczesny era una opción. Volvió a dejar la puerta abierta sobre si jugará el polaco o el alicantino: "No he hablado aún con los jugadores, tenemos una noche más y decidiré mañana".

Nos concentramos en el próximo partido, Getafe; no pensamos en la Champions

Respecto a posibles rotaciones pensando en la Champions (Benfica el martes), zanjó rápido el asunto: "El próximo partido es el más importante, es decir, que dentro de la serie de partidos que nos esperan, nos concentramos en el siguiente encuentro. Mañana jugamos contra el Getafe para ganar. Después ya pensaremos en el Benfica".

EL MOMENTO DE LAMINE YAMAL

Si hay un futbolista que define el momento de forma actual del Barça ese es Lamine Yamal. El de Rocafonda está 'desatado'. Antel Betis cuajó una exhibición. Una más. "Por su edad lo está haciendo muy bien. Siento que está jugando muy bien. Lo está gestionando muy bien. Lo más importante es como actúa en el campo. En los grandes partidos ha aparecido. Ha mostrado su fortaleza y su esfuerzo por el club. Nos encanta", opinó Flick sobre el crack de 17 años en rueda de prensa.

Normalmente evita elogios desmedidos el técnico cuando habla de su estrella. Es consciente de que hay que controlar, cuidar y monitorizar mucho el crecimiento de un jugador llamado a marcar una época. A priori, volverá a ser titular est sábado en Getafe.