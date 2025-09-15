Flick: “Hemos demostrado que jugamos como un solo equipo”

Esta vez sí pudimos ver a un Hansi Flick contento con el juego de su equipo tras pasar por encima del Valencia en el primer partido oficial en el Estadi Johan Cruyff.

El alemán no tuvo dudas en rueda de prensa de elogiar el compromiso de su equipo: “Estoy contento con la actuación. Hemos demostrado a qué queríamos jugar desde el inicio. Al final, tenemos un once que lo ha hecho fantástico y los que han entrado también. Valoro mucho lo que hemos hecho. Es un inicio tras esta pausa”.

En un partido con tantos goles y tantos protagonistas puede ser un ‘bendito problema’ para el entrenador a la hora de hacer las alineaciones, aunque Flick no lo ve así: “El equipo ha demostrado que jugamos como un solo equipo. No estaba Lamine, no estaba Frenkie, Balde... Tenemos que estar preparados para todos los partidos. Nos tenemos que centrar en el siguiente partido”.

El mejor jugador del encuentro fue Fermín. Con dos tantos, aprovechó su titularidad para dar un golpe sobre la mesa tras las especulaciones sobre su salida este verano. Flick no quiso destacar a ningún jugador por encima del otro: “Ahora nos podemos centrar en jugar tras el mercado. Fermín ha jugado muy bien, como todo el equipo. Ha sido parecido a lo que jugamos la temporada pasada y es lo que queremos. Hoy es un gran paso para Fermín. Tiene unas cualidades increíbles. Aún puede mejorar pequeñas cosas, pero lo está haciendo bien”.

Uno de los momentos más curiosos del encuentro fue la suplencia de Raphinha. Aunque Flick negó que fuese por llegar tarde: “Solo podemos jugar con 11. Tenemos que repartir. Lo hemos decidido así. Roony ha hecho buenos entrenamientos. La mentalidad y actitud es top. ‘Rapha’ también venía de un viaje largo”.

La gran noticia de la noche fue la recuperación de Bernal, algo que emocionó al técnico: “Después de este viaje tan largo, para él es un momento muy bueno. Se ha esforzado mucho. La afición lo ha celebrado mucho, significa mucho para nosotros. Este equipo es increíble”.

Y por último, Flick quitó importancia a jugar en el Johan durante este inicio de temporada: “Sabemos cómo es la situación con el campo. Yo quiero volver al Camp Nou, pero tenemos que seguir adelante y jugar aquí si es lo que nos toca”.